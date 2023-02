PROINVERSIÓN tiene en cartera dos proyectos público – privados por más de US$ 700 millones para La Libertad

El director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, realizó visitas de inspección a proyectos de inversión en Trujillo, y se reunió con el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, para revisar la cartera potencial de nuevos proyectos a ser ejecutados mediante Asociaciones Público – Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, con la asesoría técnica de PROINVERSIÓN.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) tiene en cartera dos (2) importantes proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP), por más de US$ 700 millones, que mejorarán la calidad de vida de la población en La Libertad. Se trata de los proyectos PTAR Trujillo (US$ 368 millones) y el proyecto de transmisión de energía eléctrica Enlace Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo (US$ 411 millones) que permitirán atender con eficiencia y calidad el aumento de demanda de energía eléctrica.

Precisamente, para inspeccionar los componentes de PTAR Trujillo, el avance de inversión en la modernización del Puerto de Salaverry y el Terrapuerto de Trujillo, e identificar nuevos proyectos de inversión público – privada en el departamento de La Libertad, el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, visitó a la ciudad de Trujillo y se reunió con el gobernador regional, César Acuña.

En la cita, la autoridad regional anunció que dará énfasis a las inversiones público-privadas como las Asociaciones Público – Privadas, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos. Recordó que en su gestión como alcalde provincial de Trujillo impulsó, a través del mecanismo APP, el Terrapuerto de Trujillo, y por Obras por Impuestos el by pass del óvalo Mansiche (Trujillo).

El titular de PROINVERSIÓN ofreció al gobernador todo el apoyo técnico y un trabajo sinérgico para impulsar los principales proyectos en el departamento. César Acuña agradeció y saludó el gesto de la entidad de acercarse a las regiones, y adelantó que utilizará la totalidad de los S/ 127 millones (que tiene como tope el Gobierno Regional para ejecutar proyectos mediante OxI) para mejorar la infraestructura y servicios de salud en todo el departamento.

Asimismo, la autoridad regional, comentó que impulsará grandes iniciativas que van a requerir el apoyo de PROINVERSIÓN, por lo que tiene interés de realizar juntos eventos de promoción para atraer a inversores globales a las grandes oportunidades que ofrece el departamento. Y por último, solicitó apoyo a la entidad para la liberación y saneamiento físico legal del terreno para el proyecto Ciudad Satélite, ubicado en Coscomba, que va a favorecer a 12,000 familias e instituciones educativas de La Libertad.

INSPECCIÓN DEL PUERTO DE SALAVERRY

Horas antes de la reunión en el Gobierno Regional, el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, junto al director de la Dirección Especial de Proyectos de la entidad, Luis del Carpio, y la directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas, Denisse Miralles, inspeccionó la culminación de obras de modernización del Terminal Portuario de Salaverry adjudicado por PROINVERSIÓN en 2018 y operado por la concesionaria Salaverry Terminal Internacional (STI). La empresa realizó mejoras sustanciales, en tiempo récord, con una inversión superior a los US$ 156 millones. Invirtió en la modernización, rehabilitación y ampliación de muelles; dragado permanente, para recibir naves de mayor calado; en sistema de amarre hidráulico (ShoreTensión), para reducir días de cierre de puerto por oleaje; entre otras.

El gerente general de STI, Diego Cassinelli, indicó que gracias a la modernización la cantidad de días de cierre del Puerto se redujo drásticamente, hoy reciben embarcaciones de hasta 45 mil toneladas y cruceros, que impulsan el crecimiento del comercio exterior y turismo en el departamento de La Libertad.

La empresa STI, también, viene invirtiendo en proyectos sociales a través del Fondo Social Salaverry que ha recaudado, a la fecha, más de S/ 15 millones, de los cuales ha ejecutado S/ 11 millones en obras de salud, educación, proyectos productivos y viales en el distrito de Salaverry. Adicionalmente, STI tiene previsto desarrollar proyectos mediante la modalidad de Obras por Impuestos para contribuir con el cierre de brechas en el sector salud y educación.

TERRAPUERTO DE TRUJILLO

Respecto al Terminal Terrestre de Trujillo, el director de PROINVERSIÓN, José Salardi, comentó que esta importante infraestructura es un modelo para seguir en otras ciudades del país bajo la modalidad de Proyectos en Activos y mejorar su conectividad terrestre.

El Terrapuerto Trujillo tiene una capacidad para movilizar más de 30 mil pasajeros por día, cuenta con infraestructura moderna, amplia y segura, con un área de 63 mil metros cuadrados. Fue creado para dar el servicio de transporte de personas a nivel departamental, nacional e internacional, promueve el transporte formal y seguro con altos estándares de servicio a los usuarios.

PTAR

Finalmente, el titular de PROINVERSIÓN constató el estado situacional de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Covicorti, que procesa una parte de las aguas servidas de Trujillo. Se verificó que esta planta -operada por SEDALIB- tiene infraestructura y equipos anticuados, por lo que requiere ser modernizada.

Covicorti es una de las ocho (8) plantas de tratamiento de Trujillo que, junto con la de Chepén, integran el paquete denominado proyecto PTAR Trujillo, promovido por PROINVERSIÓN. La iniciativa PTAR Trujillo tiene como objetivo la recolección, tratamiento y disposición final de manera eficiente y sostenible de las aguas residuales de las ciudades de Trujillo y Chepén, Región La Libertad; requerirá una inversión aproximada de US$ 368 millones y beneficiará a más de un millón de habitantes.

