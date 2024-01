Piden intervención de Red de Salud de Otuzco, tras acusación a chofer de trasladar paciente en aparente estado de ebriedad

Una grave denuncia realizaron los trabajadores de la Red de Salud de Otuzco, quienes aseguran que se vendría ‘encubriendo’ a algunos trabajadores, los cuales cometieron serias faltas y continúan trabajando en las dependencias del sector salud, gracias a sus vinculaciones con las autoridades de turno, entre ellas la consejera por Otuzco, Irma Ávalos Contreras.

Uno de ellos es el chofer, Jhony Blas Gavidia, quien el pasado 6 de setiembre del 2023 fue intervenido por las Rondas Campesinas de la localidad cuando conducía la ambulancia de la Red de Salud de esta provincia en aparente estado de ebriedad.

Las aseveraciones fueron puestas de manifiesto a través del Informe N°031-2023 Área de Transportes/RO, donde el jefe del área Licner Arantes Luján sostiene que “aproximadamente a las 6:30 p.m. del 6 de setiembre del 2023, recepcionó la llamada telefónica de la jefa de la Mircored de Ramón Castilla, quien me solicita el apoyo de una ambulancia para trasladar un paciente hasta el hospital de apoyo de Otuzco…a las 6:30 p.m. llamó al chofer de turno, Jhony Blas Gavidia para solicitarle que se traslade al puesto de salud de Allacday. A las 7:25 me llama el conductor que había sido intervenido por las rondas, los mismos que no lo dejaron trasladar al paciente argumentando que se encontraba en estado etílico”, se lee en el informe remitido al entonces director de la Red William Sagastegui Sánchez.

Para los servidores de la Red de Salud, estas y otras faltas no han sido investigadas ni sancionadas, gracias a la cercanía que tienen los trabajadores con la consejera por APP Irma Ávalos Contreras, quien también labora en esta entidad. “Jhony Blas es pareja de la enfermera Irma Ávalos, quien ahora es consejera. Es muy lamentable que a la fecha no se haya sancionado a quienes cometen serias faltas por sus vínculos con una autoridad. En diciembre han faltado cuando quieren”, señalan.

