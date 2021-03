Huamachuco: Niegan ratificación de autoridades vinculadas a la minería ilegal en el Cerro El Toro

Dueños de dos grandes labores mineras informales quieren ocupar cargos pese a serios cuestionamientos que los señalan por los presuntos delitos de contaminación y hasta homicidio culposo.

El caserío de Shiracmaca en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, está a la deriva. Los dueños de grandes labores que operarían de forma irregular en la zona pretenden ocupar cargos como autoridades de la comunidad a pesar de los serios cuestionamientos en su contra.

Tal es el caso, del pastor evangélico Osvaldo Alva Polo, se aferra al cargo de agente municipal de dicho caserío pese a las negativas de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para ratificarlo en el puesto por no cumplir con los requisitos. El líder religioso, dueño de la planta de procesamiento de minerales “Auríferos Alva”, es sindicado por los presuntos delitos de minería ilegal, contaminación y hasta es investigado por homicidio culposo.

Precisamente, el alcalde de esta provincia andina, Robert Contreras, participó en la reunión de la comunidad para explicar las razones por las cuales la comuna edil no emite la resolución que reconoce a Alva Polo en el cargo.

Se detalló la existencia de documentos que sustentan que el pastor no cuenta con autorización para operar en la minería. Asimismo, se detectó que es investigado, según la carpeta fiscal N.° 543-2019-0-1608-JR-PE-01, por homicidio culposo al ser sindicado como presunto responsable de la muerte de cuatro mineros que perecieron junto a otras víctimas al inhalar gases tóxicos dentro de un socavón en el cerro El Toro en el 2019. En este caso, Alva es investigado al ser vinculado como socio del dueño del predio donde ocurrió la tragedia.

“Tenemos documentos administrativos donde se verifica al señor se le niega la autorización para realizar actividad minera. También hay una investigación preliminar por homicidio culposo en el que el señor figura como procesado. Además, se identificó que no es residente del caserío de Shiracmaca, sino del caserío vecino de Chamiz. Esto último es el principal motivo para no ser reconocido en el cargo con el cual representará al burgomaestre en la zona”, enfatizó el gerente municipal de la comuna edil, Rufino Rodríguez.

La misma situación afronta Jorge Espejo Moreno, quien fue elegido como presidente de la ronda de Shiracmaca. Espejo Moreno es gerente “Minerals Doña Julia”, empresa que no tendría autorización para extraer mineral en esa zona y la Fiscalía en Materia Ambiental de La Libertad le abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental.

Los dirigentes ronderiles de la provincia se niegan a juramentarlo en el cargo porque también lo vinculan a la minería ilegal. Sin embargo, Alva y Espejo alegan que están en proceso de formalización y niegan todas las acusaciones.

“Soy empresario y tuve que registrar mi residencia en Trujillo. He sustentado que soy minero formal y no soy responsable de nada de lo que me acusan. Mientras un caso está en investigación y no tenga sentencia, no me impide ejercer un cargo público. Yo puedo tomar el cargo, soy de Shiracmaca de nacimiento”, afirmó Alva Polo.

Cabe recordar que la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, a través del informe N.° 327-2020-MINEM/DGFM-REINFO, emitido el 14 de agosto, le revocó su inscripción al proceso de formalización minera. Sus abogados han apelado la medida ante el Consejo de Minería, advirtió por su parte el Gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, Raúl Araya Neyra.

Finalmente, el burgomaestre Robert Contreras reafirmó que la municipalidad emitirá una resolución desestimando la propuesta de la elección del señor Osvaldo Alva Polo como agente municipal, por lo que los pobladores tienen que elegir a otro poblador. Esto ha generado tensión en la comunidad.

“Esta decisión ya fue tomada, no va a cambiar. El alcalde tiene la facultad de reconocer a quien lo va representar en cada pueblo y sin resolución no puede cumplir tales funciones”, reafirmó la autoridad edil.

Ambos personajes son considerados como parte de los mineros más grandes que operan en el convulsionado cerro El Toro. El pasado 29 de mayo del 2020 la Gerencia Regional de Minas resolvió establecer un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra ellos por incumplir las normas sanitarias y ambientales.

