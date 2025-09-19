Gobierno suscribe contrato para construcción y puesta en marcha del Hospital Regional Docente de Trujillo

La presidenta de la república, Dina Boluarte, lideró la ceremonia de suscripción del contrato para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital Regional Docente de Trujillo, en la región La Libertad.

La mandataria resaltó que este nosocomio representa un hito en el cierre de brechas en infraestructura hospitalaria. “Con ello abrimos el camino tan esperado para la materialización de este ansiado proyecto en beneficio de la atención de más de un millón de pacientes de La Libertad, además de ciudadanos del nororiente del país. Hoy empezamos a poner fin a tantos años de injusta espera”, afirmó.

El nuevo establecimiento tendrá 519 camas hospitalarias, 84 consultorios, 32 salas de procedimiento, 7 tópicos de emergencia, 87 salas de observación de emergencia, 5 áreas de shock trauma, 15 salas de operaciones, 4 salas de parto, 51 camas UCI, 21 camas UCI pediátrica, 40 camas UCI neonatal, 18 unidades de hemodiálisis y 17 de quimioterapia. Asimismo, contará con más de 28 000 equipos médicos de última tecnología y un helipuerto para emergencias.

La presidenta también destacó que el proyecto incluye sistemas de drenaje sostenible para mitigar lluvias e inundaciones, así como aisladores sísmicos que garantizarán la continuidad de la atención. “De esta manera estamos impactando positivamente en la economía local, porque se van a generar empleos directos e indirectos. La salud de nuestros compatriotas no espera, por eso jamás cesaremos en nuestra tarea de destrabar hospitales que otros gobiernos dejaron de lado, producto del olvido, la desidia o la corrupción”, expresó.

El proyecto demandará una inversión superior a los 3400 millones de soles y se ejecutará en un plazo de 40 meses bajo el modelo de contrato de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, lo cual garantiza altos estándares de calidad, sostenibilidad y transparencia. Se tratará del hospital más grande del norte del país.

El acto de suscripción del contrato se realizó en Palacio de Gobierno con la participación del ministro de Salud, César Vásquez; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el embajador del Reino Unido en el Perú, Gavin Cook, y el representante del consorcio Salud Trujillo, Li Jingyu.

Comentarios