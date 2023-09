Exportaciones de La Libertad crecieron 6.8% entre enero y julio

Sus partidas más demandadas fueron el oro, la palta y las antracitas.

Las exportaciones de La Libertad sumaron entre enero y julio alrededor de US$ 2 mil 299 millones, experimentando un crecimiento de 6.8% en comparación al mismo periodo del 2022 cuando el monto ascendió a US$ 2 mil 152 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

A fin de impulsar la oferta de alimentos de las regiones, el gremio realizará del 27 al 29 de septiembre próximo la Expoalimentaria, considerada la feria N° 1 de alimentos y bebidas de Latinoamérica y que reunirá a compradores de los 5 continentes con empresas peruanas y de otros países que exhibirán su portafolio de productos.

Oferta primaria

Los envíos primarios de La Libertad (US$ 1,354 millones) lograron una concentración del 59% del total y un alza de 5.5%. Resaltó la minería con US$ 1,173 millones (contracción de -0.2%). Otros fueron la pesca, el agro y el petróleo y gas natural.

El oro en las demás formas en bruto (US$ 952 millones 055 mil) fue la partida líder con una participación del 70.2% aunque cayó -2.9%. También destacaron por monto FOB la harina de pescado, minerales de plata y sus concentrados, cobre y demás azúcares de caña y remolacha refinados en estado sólido.

De un total de 21 mercados, Canadá fue el principal con casi US$ 504 millones y un ascenso de 4%; seguido de China con US$ 368 millones 309 mil, una variación de 54.7%. Completaron el top ten Suiza, EE.UU., Reino Unido, India, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España y Colombia.

Cía Minera Poderosa fue la empresa más importante en los despachos tradicionales de La Libertad al exterior. Asimismo, ocuparon los primeros lugares Consorcio Minero Horizonte, Minera Aurífera Retamas, Minera Barrick Misquichilca, Humon Latin America, La Arena, Corporación Pesquera Inca, Pesquera Hayduk, Minera Las Lomas Doradas y Pesquera Exalmar.

No tradicionales

Los envíos con valor agregado (casi US$ 945 millones) lograron una participación del 41% –crecimiento de 8.7%–, su actividad líder fue el agropecuario-agroindustrial (variación de 4%). Le siguió la minería no metálica, químico, varios, textil y otras.

La palta (US$ 225 millones 961 mil) fue el producto ‘estrella’ de este ranking al contar con una participación de 23.9% y un incremento de 25.1%. En el segundo y tercer lugar se posicionaron las antracitas y demás preparaciones utilizadas en la alimentación de los animales, respectivamente.

EE.UU. (US$ 276 millones 536 mil) fue el demandante N° 1, pues tuvo una concentración de 29.2%; sin embargo, presentó una disminución en sus pedidos de -7.1%. En el top five se colocaron Ecuador (US$ 145 millones 448 mil), Países Bajos (US$ 131 millones 647 mil), España y Reino Unido. Otros destacados fueron China, Corea del Sur, Francia, Brasil y Chile.

Las compañías más importantes que exportaron productos con valor agregado (enero-julio) fueron Vitapro, Virú, Agrícola Cerro Prieto, Camposol, Danper Trujillo, Sesuveca del Perú, Tino Excavaciones Perú, Avocado Packing Company, Green Perú S.A. y TALSA.

Datos

La Libertad, sin considerar Lima y Callao, ocupó el quinto lugar en el ranking de las regiones exportadoras.

Mayores detalles en www.expoalimentariaperu.com.

Comentarios