Alcalde de El Porvenir pide a presidente Vizcarra active Programa Compras a My Perú con 4 millones de calzado

El alcalde de El Porvenir Víctor Rebaza Benites, sostuvo que el gobierno nacional debe activar en forma inmediata el programa Compras a My Perú comprando 4 millones de calzado escolar para el próximo año, a fin de reactivar la industria del cuero, calzado y afines que se encuentran en el colapso económico y con deudas por pagar a la banca al no tener capital ni trabajo.

“Estamos insistiendo para que el presidente de la republica Martin Vizcarra, ponga especial atención a este sector muy importante con el programa Compras a My Perú que sería una solución inmediata para favorecer a más de 2, 000 micro empresarios que están en el descalabro económico” expresó el alcalde zapatero.

Aseguró que en El Porvenir son más 4,00 fabricantes de calzado de los cuales el 80 % son micro empresarios que deben ser los más favorecidos cuando se active programa Compras a My Perú, contando con el apoyo de los 7 congresistas de La Libertad que lo han presentado directamente al presidente de la republica Martin Vizcarra su activación.

Comentó que hoy los micros empresarios de calzados están quebrados con sus fábricas sin producir, están endeudados con préstamos bancarios la mayoría, tienen producción fabricado de diciembre y enero que están paralizados, tienen cuentas por cobrar de su producción que no les pagan las empresas que venden sus productos y lo que es peor los bancos les están cobrando, sin tener capital de trabajo para activar sus micro empresas.

Agregó que por lo pronto los micros empresarios de calzado han presentado la solicitud de reactivación de sus locales ante el Ministerio de Salud, presentando su protocolo de bio seguridad para su funcionamiento, pero tienen el problema ahora de tener un mercado recesado, sin compradores todavía y están buscando reaperturar sus negocios.

“Estamos esperando disposiciones del Ejecutivo que comience a trabajar la convocatoria y en un plazo corto, las fábricas y emprendedores de calzado comiencen a mover el aparato productivo, porque en la actualidad están parados, no hay trabajo, no hay ingresos y están sufriendo la crisis sanitaria, social, económica las familias al no tener elementos y no poder trabajar” puntualizó, Rebaza Benites.

