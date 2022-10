El jean: un clásico que nunca muere

Elegantes y desenfadados, con distintos colores y cortes, los jeans fueron, son y serán un elemento imprescindible en el mundo de la moda. Además del clásico vaquero, se han confeccionado vestidos, carteras y hasta calzado con esta tela. No importa la estación o la década, cuando hablamos del denim, tenemos claro que estará presente en toda ocasión. Y es que se ha vuelto tan camaleónico que logró adaptarse y reinventarse a lo largo de los años. Muchachas, hoy hablaremos de los jeans y de algunas maneras de vestirlos. Comencemos…

El jean y su versatilidad

Es cómodo y práctico. El denim, sea cual sea la temporada del año que estemos viviendo, es un género que siempre está presente. Ya sea para ir al instituto, para salir a un bar o para disfrutar de un día de playa, es poco frecuente no ver al menos a una persona que no lo lleve puesto. Dicha predilección radica en que, con los años, han ido surgiendo distintas maneras de vestirlo y, dependiendo de qué le agregues a esa prenda, puede resultar en un look neutro o en algo más llamativo.

Los pantalones de jean: lo que nunca te debe faltar

Dentro del mundo denim, hay una prenda que es la favorita. Los pantalones jeans se pueden llevar con camisas, polos, sweaters y siempre te verás bien. Existen distintos cortes que, sabiendo cómo complementarlos, quedarán de maravilla.

Jean skinny

Los leggins se caracterizan por ser bien ceñidos. Son esenciales para ciertas ocasiones y proporcionan una silueta estilizada. Una remera básica color blanca, nude o negra por dentro, un blazer largo en color negro y unas botas con algo de taco pueden ser una combinación excelente para llevar todos los días. Si lo deseas un estilo más nocturno, un leggin negro acompañado de un body con escote en la espalda, un blazer negro, zapatos con taco y una cartera pequeña te dejarán lista para salir a brindar.

Jean mom

Los mom han sido furor durante los años ochenta. Su tiro alto con caderas y piernas levemente holgadas dan esa sensación de comodidad e informalidad muy propio de este corte. Pero no confundamos informalidad con dejadez; los mom jeans, lejos de ser desaliñados, pueden verse muy chic si los llevas con alguna camisa suelta, unos flat shoes y unos buenos lentes de sol. Incluso durante la noche pueden verse geniales con una blusa sin mangas y algo de encaje y un par de botas de caña baja con taco te verás distinguida. Consigue estos pantalones jeans de moda y lúcete como nunca.

Wide leg jean

Es uno de los cortes que son tendencia hace ya algún tiempo. Los wide leg son acampanados; comienzan a ensancharse desde las caderas y suelen ser también de tiro alto. Este tipo de jean, al aumentar su ancho a lo largo de la pierna, puede aparentar que las acorta un poco, pero, ¡no te preocupes!, se soluciona llevándolos con unas sandalias con taco o, en caso de ser invierno, con unos mocasines con plataforma. En cuanto al torso, este pantalón se ve genial con una amplia variedad de blusas, sacos, chaquetas y polos. Sin dudas se trata de un pantalón que, simplemente con acompañarlo con un calzado adecuado, puede favorecer un cien por ciento a tu figura.

Baggy jean

Tiene cierta similitud con el mom: tiro alto y botamanga angosta, pero tanto la cadera como la pierna son considerablemente más anchas. Los baggy jeans son perfectos para dar la sensación de curvas, por lo que se verá muy bien en cuerpos con menos cadera. Son uno de los pantalones jeans para mujer más elegidos por las jóvenes y suelen ir muy bien con un crop top, por ejemplo. Si te animas a un pantalón más suelto, esta puede ser una opción muy cómoda.

Jean boyfriend

Su corte es recto, por lo que dará como resultado una silueta más recta también. Los jeans boyfriend son, hace tiempo, un estilo de pantalón que se suele tener en el guardarropas. Dan al look un aspecto un poco más masculino, puesto que son muy similares a los pantalones jeans para hombres, lo que da cierto aire andrógino al look. Suelen quedar bien con casacas de cuero, un polo y también con poleras. Este jean es perfecto para usar todos los días, puesto que son realmente muy cómodos y funcionales.

El denim en casacas

El mundo del jean no solo se limita a los pantalones; desde hace muchos años, también se lleva en formato casaca. Los abrigos realizados en este material pueden dar un aire muchísimo más descontracturado. ¿Quieres ver algunas ideas para lograr un conjunto denim mujer perfecto?, aquí vamos.

Jean con jean

Tal vez no sea un estilo que le agrade a todas; incluso para algunas chicas puede ser demasiado (los gustos varían en cada una), pero hay un look que ha sido un clásico durante décadas, y estamos convencidos de que, si realmente aprendes cómo llevarlo, lo amarás: hablamos del total denim, un match bastante obvio, quizás, pero que no todo el mundo se atreve a vestir. ¿Qué puede salir mal si complementas tus jeans favoritos con casacas jeans para mujer 2022?, ¡nada!. De hecho, pueden hacerte ver súper; los complementos que le agregues son los que darán la nota y completarán la combinación.

Casaca para días primaverales

Para los días soleados y cálidos, puedes acompañar tu casaca para mujer, por ejemplo, con un vestido de rayón floreado. Esta es una opción fresca y delicada que podría volverse de tus favoritas, pues combina feminidad con un toque jovial perfecto para la temporada primavera/verano.

Un abrigo para todos los días

La sencillez de la casaca denim mujer hace de esta una prenda que no te cansará tan fácilmente. Resulta un abrigo perfecto para utilizar durante las épocas de media estación y se adapta a todo tipo de tops, polos o sweater, por lo que te acompañará en muchos momentos y jornadas aportando estilo y comodidad.

El denim y su atemporalidad

Está fuera de discusión que se trata de una tela que jamás pasará de moda. Habiendo tantos estilos y colores, no hay manera de que no encuentres un pantalón o casaca que no sea de tu agrado. Es, sin ninguna duda, un clásico de clásicos.

