Contraloría inhabilita a dos exfuncionarias de Municipalidad de El Porvenir

Exgerenta y jefa de la actual gestión de la municipalidad distrital ejecutaron sin autorización 14 talleres municipales de verano 2023

Recaudaron irregularmente el dinero cobrado por inscripción a los participantes y este no fue depositado al tesoro público

El Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República declaró consentida y en consecuencia firme, la resolución que sanciona a dos exfuncionarias de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, con 260 días de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, al habérseles determinado responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conducta infractora grave.

Se trata de la Gerenta de Desarrollo Social y la jefa de la División de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes del gobierno local antes citado, durante el año 2023, quienes de manera injustificada e intencional incumplieron el ejercicio de las funciones a su cargo ocasionando perjuicio al Estado.

La resolución 82-2024 del Órgano Sancionador de la Contraloría detalla en su parte considerativa, que las exfuncionarias no presentaron recurso de apelación contra la resolución 25-2024 del mismo órgano sancionador que les impone sanción por la comisión de conducta infractora grave, por lo que corresponde declarar el término del procedimiento sancionador, conforme lo previsto en la norma.

La responsabilidad administrativa funcional de las dos exfuncionarias fue identificada en el Informe de Control Específico N° 022-2023-2-2060-SCE del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, que halló irregularidades en la ejecución de los talleres municipales de verano 2023 y en la recaudación del dinero que se cobró por inscripción a los participantes.

La comisión de control evidenció que las dos exfuncionarias ejecutaron 14 talleres municipales sin autorización de la Gerencia Municipal, durante la temporada de verano 2023, aumentando de manera irregular el costo de las inscripciones cuya recaudación por S/ 52 795 no fue depositada a la caja de la municipalidad distrital, lo cual constituyó un perjuicio económico para dicha entidad.

Asimismo, corroboró que se cobró S/ 35 por alumno más no los S/ 25 que establece el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) de la entidad, y que el número de inscritos en los 14 talleres no fue el señalado por la ex jefa de la División de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes (1417), puesto que existe un talonario con la numeración del 1 al 500 que no fue declarado.

Como el informe de control posterior también identificó presunta responsabilidad penal en las dos exfuncionarias de la actual gestión de la Municipalidad Distrital de El Porvenir fue derivado a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Libertad, que con fecha 13 de octubre de 2023 formalizó denuncia penal por peculado.

DATO:

Los 14 talleres municipales (Danza y marinera, danza folclórica y marinera, danza moderna, natación, dibujo y pintura, manualidades, maquillaje profesional, oratoria, liderazgo, karate, futbol, vóley, básquet y ajedrez) se desarrollaron en los Polideportivos Claro, Sin Fronteras, Inca Roca y en la Casa de la Cultura.

