Confirman un año de pena privativa de libertad suspendida contra alcalde de Trujillo

Por el delito de difamación en agravio de la teniente de la Policía Nacional del Perú, Nataly Rojas Rojas.

La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó por unanimidad este martes la sentencia a un año de pena privativa de la libertad suspendida contra el alcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, por el delito de difamación agravada en agravio de la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas Rojas.

Sala confirma por unanimidad la sentencia de un año de pena privativa de libertad suspendida impuesta contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. pic.twitter.com/QAq46qrxic — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 20, 2023



La defensa del burgomaestre había solicitado al colegiado que se varíe la sanción contra la autoridad edil por la reserva de fallo, pues aseguraba que no tenía antecedentes y además había reconocido que cometió un error y que prueba de ello fue el pago de los 5,000 soles de reparación civil que se le había impuesto a favor de la oficial.

Sin embargo, la Sala desestimó dicho pedido porque la versión de la defensa no es suficiente para garantizar que Fernández Bazán no cometería un nuevo delito; además se informó que existe otro proceso de querella contra el actual burgomaestre igualmente por difamación agravada interpuesta por el jefe de la III Macro Región Policial, general PNP Augusto Ríos Tiravanti.

Asimismo, se mencionó que no existe un verdadero arrepentimiento del querellado para no volver a difamar, y que cuando se le otorgó la oportunidad de hablar al final de la audiencia solo se limitó a decir que estaba de acuerdo con lo dicho por su abogado.

Reparación civil

El colegiado, integrado por las juezas Liliana Rodríguez, Cecilia León y Ofelia Namoc, decidió, también elevar el montó de la reparación civil de 5,000 a 25,000 soles, dinero que Fernández Bazán deberá pagar en un plazo de 30 días en favor de la oficial de PNP.

Cabe indicar que el alcalde ya pagó la suma de 5,000 soles en favor de la oficial de policía, por lo que solo restaría la diferencia y el pago de costos propios del proceso.

Tras la lectura de la sentencia, la defensa de Fernández Bazán dijo que esperará la notificación de la sentencia por escrito para saber qué decisión toma; mientras que la defensa de la oficial dijo estar conforme con la decisión de la Sala.



Los hechos

Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2021, cuando siendo aún alcalde del distrito de Moche, Fernández Bazán fue detenido por oponerse a la aplicación de las vacunas contra el covid-19.

Tras salir libre, la autoridad edilicia usó la página oficial de la Municipalidad Distrital de Moche para cuestionar a la teniente PNP Nataly Rojas Rojas. Él la acusó de no hacer su trabajo y de solo “calentar el asiento”.

“Yo no vuelvo a tratar ni una palabra más con la policía de Moche, con la señorita Rojas, que me parece que ni personalidad tiene; la teniente Rojas que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado; así no se hace, señora Rojas, póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metida en sus oficinas calentando ese asiento, con ese traserazo”, expresó aquella vez el alcalde.

Tales expresiones le significaron una denuncia por difamación ante el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la misma que terminó en una sentencia condenatoria de un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de 5,000 soles contra el entonces candidato al municipio provincial de Trujillo, Fernández Bazán.

Respuesta

Aunque la audiencia se realizó de manera virtual, un grupo de personas se concentró a las afueras de la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para apoyar al alcalde y en contra de la decisión de las juezas.

Asimismo, el burgomaestre de Trujillo llegó a dicha concentración para improvisar un mitin como en sus tiempos de campaña y agradecer el respaldo de la ciudadanía. “Yo estoy feliz que me hayan sentenciado, corroborado y archicorrroborado la sentencia, porque se ha confirmado la sentencia, cuando tenemos los delincuentes afuera, corridos por la justicia”, expresó

Fernández sostuvo que aún no sabe si apelará o no, pues lo conversará con su abogado, pero aseguró que no se corre de la justicia y que siempre dará la cara.

“Ahorita estoy con la gente que realmente quiere a su país, que por años le han robado los políticos, sobre todo de APP, que ahora le quiere robar le quieren robar su voto”, manifestó.

Del mismo modo, aprovechó para atacar a los medios de comunicación, asegurando que son corruptos. Mencionó en varios momentos al gobernador César Acuña Peralta, acusándolo a él y su partido de corruptos

Comentarios