Comisión de Economía del Congreso aprobó retiro de CTS hasta diciembre del 2024

La Comisión de Economía del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que autoriza el retiro de los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2024.

La propuesta, con el voto favorable de las comisiones de Trabajo y Economía, ahora debe ser puesto a consideración del pleno. Si es aprobado, será remitido al Ejecutivo para su promulgación, en un plazo de 15 día. Si se publica, entra en vigencia la día siguiente, pero si se observa, regresará al Congreso para su evalución.

El dictamen fue aprobado por 21 votos a favor, el voto en contra del congresista Alejandro Cavero (Avanza País) y la abstención de la congresista Adriana Tudela (Avanza País).

El presidente de este grupo de trabajo, César Revilla (FP), sustentó el dictamen que autoriza a los trabajadores a disponer de hasta el 100% de los depósitos de CTS, debido a la situación económica que atraviesa el país.

“Hay una caída en la producción de diversos sectores que afectan a la población e impactan en el consumo de las personas y en los recursos del Gobierno”, refirió.

Durante el debate, el congresista José Luna (PP), se mostró a favor del retiro de la CTS e indicó que el porcentaje bajo de los intereses que pagan las entidades financieras alienta el retiro de estos depósitos por parte de los trabajadores.

En la misma línea opinó la congresista Isabel Cortez (CD-JPP), quien señaló que los intereses que pagan los bancos por los préstamos son superior al porcentaje que se paga por los depósitos de CTS.

El congresista Segundo Quiroz (BM), a su vez, indicó que la Comisión de Trabajo aprobó ayer un dictamen que autoriza el retiro de hasta la 100% de la CTS, por lo que pidió el respaldo de los miembros de la comisión a esta medida.

A su turno, la congresista Silvia Monteza (no agrupado), sostuvo que aprobar un nuevo retiro de la CTS no desvirtúa su carácter social, sino que ayudará a aliviar la situación de los trabajadores, que, aun cuando están empleados, no cuentan con los recursos suficientes, dado que hace muchos años los sueldos no suben en el sector público.

En tanto, el congresista Alejandro Cavero se mostró en contra de un retiro, al considerar que se afecta a los trabajadores, pues la CTS funciona como un seguro de desempleo, necesario en este momento en que la recesión hace más difícil la movilidad social. “¿Quién responderá por esa persona cuando disponga de la CTS?, se preguntó.

El congresista Ilich Lopez (no agrupado) refirió que el dinero de la CTS es de los trabajadores y que corresponde a ellos tomar las mejores decisiones respecto a sus recursos. “Debe tener la libertad de poder usarlo adecuadamente”, afirmó.

