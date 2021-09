Vacunación covid-19 para mayores de 25 años en la provincia de Trujillo

Vacunación Covid-19 para personas mayores de 25 años, o quienes cumplan esta edad hasta el 31 de diciembre del 2021.

FECHA: LUNES 13 de septiembre del 2021.

Asiste en horarios determinados, según el último dígito de su DNI.

No compres colas ni pernoctes fuera de los locales, no es necesario, no te arriesgues.

