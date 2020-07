Unas 100 mil personas perdieron su trabajo en Trujillo

El alcalde Daniel Marcelo Jacinto sostuvo que el tema de los ambulantes, que se han triplicado en Trujillo, debe verse desde diversas aristas en esta coyuntura post cuarentena. “Se estima que unas 100 mil personas perdieron el trabajo y muchas están ahora vendiendo en las calles”, dijo.

Por ello exhortó una vez más al gobernador regional Manuel Llempén acelere lo necesario para utilizar hasta diciembre el área de la exestación del ferrocarril y albergar allí a unos dos mil ambulantes de la periferia del exMayorista.

Vamos a seguir insistiendo para que defina si nos van a dar el terreno sino ya veremos otro lugar. Lamentablemente no se planificó el desarrollo urbanístico de Trujillo y ahora no se puede proyectar un nuevo mercado mayorista, hospitales y otros locales de servicios porque no hay terrenos separados, señaló.

Luego se refirió al uso de un terreno de 5 mil m2 cerca de La Hermelinda, donde se pretende reubicar a una gran cantidad de ambulantes de la periferia del mercado; y al uso de temporal de una parte de la berma central de la av. Villarreal, a la altura de la calle Progreso y paralela a La Unidad, aislándola para llevar allí otra importante cifra de vendedores.

“Hay gente que estuvo aislada sin poder trabajar más de dos meses y muchos han perdido el trabajo. No les podemos negar a ellos la posibilidad de laborar por un tiempo en la calle, pero que lo hagan respetando los protocolos sanitarios y de bioseguridad”, puntualizó.

Debe considerarse también que el personal de Seguridad Ciudadana de la MPT está reducido, de los aproximadamente 800 serenos que había unos 600 no están trabajando, por ser vulnerables o estar en cuarentena. Igual ocurre en la Policía Nacional, que tiene unos mil efectivos sin poder trabajar por similar motivo, lo que no permite planificar intervención alguna.

La pandemia nos está afectando a todos. ¿Cómo contratamos más personal para fiscalizar a los ambulantes e informales? si no nos apoya para eso el Gobierno Nacional. Tampoco se puede controlar el transporte público por falta de personal. Los transportistas ofrecieron respetar protocolos de bioseguridad y no están cumpliendo, sostuvo la autoridad edil.

