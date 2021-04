Trujillo: Multan a empresa de transportes ilegal con más de 18 mil soles por desacato a la autoridad

Empresa “Nueva Ruta Diez del Sur” continuó operando sin permisos municipales, pese a que Subgerencia de Defensa Civil ya había clausurado por 30 días su local.

Por desobedecer las normas municipales, la empresa de transportes “Nueva Ruta Diez del Sur SAC” deberá pagar una multa que supera los S/ 18 mil 400 soles, debido a que no cumplió con la orden de clausura temporal que le impuso la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

El último martes, la Subgerencia de Defensa Civil MPT inspeccionó el terminal ubicado en la avenida La Marina, en la urbanización Santa María, y verificó que no contaba con los permisos de la comuna trujillana ni cumplían con los protocolos de bioseguridad, motivo por el cual su local fue clausurado por 30 días para que regularice su situación.

Contraviniendo la normativa edil, al día siguiente se alertó que la empresa seguía operando, por lo que la mañana de ayer se inspeccionó una vez más agencia y se comprobó que estaba atendiendo con total normalidad.

Durante la primera inspección, Defensa Civil infraccionó a la agencia con el 140% de una UIT, equivalente a 6 mil 160 soles, y en esta segunda inspección se le impuso dos multas con el mismo monto por resistirse al cierre de establecimiento y deficiencias en el sistema eléctrico y sistema contra incendios.

“El día martes lo clausuramos porque no contaba con certificado de Defensa Civil y nos dimos con la sorpresa que el día miércoles estaba abierto (…) El local cuenta con muchas fallas; por ejemplo, los extintores están vencidos desde 2019 y no son los adecuados, no cuenta con el certificado de pozo a tierra, los vidrios no están laminados”, explicó el subgerente Defensa Civil, Wilson Rodríguez Abanto.

Durante el operativo, también se clausuró la empresa de transportes “Viajes Express y Turismo SAC”, porque no contaba con el certificado de Defensa Civil. Los administradores acataron el cierre, procediendo a retirar todos los vehículos de dicho terminal.

