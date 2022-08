Trujillo: Ministra de Cultura supervisó ejecución de obras de los proyectos de la Huaca Takaynamo y el Conjunto amurallado Utzh-An

La visita fue por iniciativa del congresista Roberto Kamiche, quien organizó la Mesa de Trabajo para la Formulación de estrategias de promoción cultural.

La ministra de Cultura, Betssy Chavez, visitó la ciudad de Trujillo para supervisar la ejecución de las obras de los proyectos de inversión de la Huaca Takaynamo y el Conjunto amurallado Utzh-An (exPalacio Gran Chimú).

Está visita fue por iniciativa del congresista Roberto Kamiche, quien invitó a la ministra de Cultura para participar en la Mesa de Trabajo para la Formulación de estrategias de promoción cultural, junto a los representantes del Colegio de Arqueólogos, la Unidad Ejecutora 009, Unidad Ejecutora 007, miembros de complejo Arqueológico “El Brujo”, representantes del Museo de Sitio Chan Chan y la Universidad Nacional de Trujillo.

Durante su intervención en la Mesa de Trabajo, la ministra de Cultura resaltó lo importancia del cuidado, protección y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. “El Perú tiene paisajes naturales por doquier, maravillas arqueológicas. Sin embargo, en muchas regiones no se le está dando el valor que merecen. Si queremos tener turismo, tenemos que cuidar nuestro patrimonio. No hay turismo si no hay patrimonio”, dijo Chavez Chino.

Asimismo, agregó que, “tenemos una responsabilidad histórica de cuidar nuestros legados materiales e inmateriales, para que puedan ser disfrutados por nuevas generaciones. Como Ministerio de Cultura estamos muy contentos de colaborar con todas las personas que son del lugar y se preocupan por el patrimonio cultural del sitio”, indicó.

Para finalizar, anunció la creación de una agenda de descentralización cultural, para trabajar de manera transversal con todos los ministerios en el cuidado y preservación de nuestro patrimonio. “Nos vamos a reunir con nuestras viceministras y las direcciones de línea para organizar una agenda de cultura y hacer prevalecer el tema de descentralización, con el objetivo de poner en la agenda regional el Patrimonio Cultural y, que esta sea una responsabilidad transversal y no solo tenga el enfoque de nuestra capital de la república, sino de todas las regiones del país y, sobre todo, con una mirada interinstitucional, multidisciplinaria desde todos los sectores”, culminó.

Luego, inició su recorrido por los sitios arqueológicos que forman parte de la Mesa de Trabajo y que servirá para tomar acciones a futuro, para su recuperación, preservación y puesta en valor, debido a que estos bienes, Patrimonio Cultural del Perú, se encuentran inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.

Actualmente, el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH), tiene a su cargo la ejecución de ambos proyectos de inversión. El primero de “Recuperación de la Huaca Takaynamo del Complejo Arqueológico Chan Chan, ubicado en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, La libertad – III Etapa”.

El otro es de “Recuperación de los muros perimetrales del Conjunto Amurallado Utzh-An -ex palacio Gran Chimú- del Complejo Arqueológico Chan Chan”, los cuales forman parte del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan, incluidos dentro del Plan Operativo Institucional 2022.

Recuperación de la Huaca Takaynamo

La recuperación de la Huaca Takaynamo, tiene un monto de inversión de S/. 1,933,476.55, y un plazo de ejecución de 8 meses y, según los plazos deberá entregarse en diciembre de este año. Actualmente en la ejecución del proyecto laboran 105 personas entre técnicos (22 personas) y auxiliares (83 personas).

Tiene un avance de 57% y la investigación arqueológica en la presente etapa comprende cuatro unidades de excavaciones. Uno de los componentes de la investigación arqueológica en la presente temporada, está ampliando una excavación iniciada en la temporada 2021, y se interviene en el muro perimetral oeste del conjunto amurallado.

Conjunto Amurallado Utzh-An

Mediante el convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), se implementó a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC – LIB) y el Plan COPESCO Nacional; la ejecución del proyecto de Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Conjunto Nik An del Complejo Arqueológico de Chan Chan, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

Bajo la supervisión del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH), se viene trabajando en la recuperación de los muros perimetrales del Conjunto Amurallado Utzh-An, ex palacio Gran Chimú, del Complejo Arqueológico Chan Chan – Temporada 2022, con un monto de inversión de S/. 1,028,335.45, y un plazo de ejecución de 5 meses.

En la ejecución del proyecto laboran 69 personas, distribuidos entre 18 técnicos y 51 auxiliares. Actualmente tiene un avance del 24.16%.

