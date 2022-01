Tercera ola de COVID-19: Provincias donde el toque de queda será desde las 11 p.m. a las 4 a.m.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que debido al incremento de casos de covid-19 un total de 25 provincias del país, incluyendo Lima y Callao, pasarán a nivel de alerta alto, con lo cual el toque de queda será de 11 p.m. a las 4 a. m. del día siguiente.

“El decreto supremo que se acaba de aprobar sí incluye Lima y Callao en el nivel de alerta alto, lo cual significa que se modifica el horario de circulación (de las personas) y los aforos a las distintos lugares”, refirió en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

Las otras 23 provincias que también estarán en nivel de alerta alto tras el incremento de contagios son: Ica, Pisco, Cusco, Cajamarca, Jaén, Piura, Sullana, Sechura, Talara, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Santa, Puno, Huaura, Bagua, Chachapoyas, Tacna, Huancayo, Satipo, Mariscal Nieto, Ilo y Tumbes.

Para estas provincias, el toque de queda regirá de lunes a domingo desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente. Mientras tanto, el resto de provincias del país se mantienen en el nivel de alerta moderado, razón por la cual la inmovilización social obligatoria será de lunes a domingo de 2:00 a.m. a 4:00 a.m.

Cabe resaltar que las nuevas restricciones entran en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo en el diario oficial El Peruano.

El titular de Salud dijo que el Gobierno está en permanente evaluación de cómo evoluciona la pandemia, más aún ante el avance de la variante ómicron, que se caracteriza por ser altamente contagiosa. “Daremos a conocer algunas medidas complementarias que se puedan determinar en los próximos días, de acuerdo a cómo marche el curso de la pandemia, el número de casos, etcétera”, recalcó.

En la víspera, al anunciar que el Perú ya está en una tercera ola de la covid-19, Cevallos daba cuenta que la evaluación de las últimas semanas epidemiológicas arrojaba que los casos se duplicaron en Lima Metropolitana y se incrementaron en más del 50% a nivel nacional.

Sostuvo que, según el último reporte de vigilancia genómica, la variante ómicron ya se ha convertido en la predominante en Lima Metropolitana en un 53 %, habiéndose reportado también en 9 regiones: Lima, Callao, Arequipa, Junín, Ica, Pasco, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho.

Sí podemos controlar pandemia

En la conferencia de prensa de hoy, Cevallos recalcó que la vacunación con dos dosis contra la covid-19 alcanzó al 80.04 % de la población objetivo e invocó a la población a acudir por su dosis de refuerzo para asegurar la protección ante la variante ómicron.

“Sabemos que la variante ómicron es muy contagiosa. En Lima, esta variante ya pasó a ser la predominante y burla con facilidad la protección que puede dar la vacuna, por eso es necesario ponerse una dosis de refuerzo. Y aunque no es más agresiva que la delta, los casos que genera son en su mayoría leves a moderados”.

En ese sentido, Cevallos invocó a la población a cumplir las medidas de prevención y respetar las restricciones establecidas por el Ejecutivo.

“Sí podemos controlar esta pandemia, lo haremos logrando que más personas se vacunen y cumpliendo las medidas de prevención, esa es la mejor protección. Es importante mencionar que esta tercera ola nos afecta a todos, pero de manera más grave a los no vacunados, por eso la insistencia en la vacunación y en la aplicación de la tercera dosis”, expresó.

Vacunas aseguradas

Finalmente, el ministro Hernando Cevallos recordó que para este año se aseguró la compra de 55 millones de vacunas contra la covid-19 de los laboratorios Pfizer y Moderna. También están garantizadas las vacunas para los menores de 5 a 11 años.

“Se mantiene la vacunación para el día 18 de enero que llegan las vacuna para los niños de 5 a 11 años. Esperemos tener niveles aceptables de control de la pandemia para que, cuidando la salud de los niños, podamos reiniciar las clases en marzo”, indicó el ministro.

