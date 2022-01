Subprefecta de Trujillo oficializó denuncia contra el Prefecto regional ante el Centro de Emergencia Mujer

La agraviada señala que los maltratos han sido recurrentes y no acepta las disculpas ofrecidas por Pablo Ruiz.

La subprefecta de Trujillo, Misao Chang, indicó que ya denunció por hostigamiento laboral al Prefecto Regional de La Libertad, Pablo Ruiz, ante el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

“La denuncia ya está hecha, ayer (jueves) se comunicó conmigo del Centro de Emergencia Mujer (CEM). La denuncia ya está realizada”, indicó Chang en declaraciones a Exitosa Trujillo.

Como se conoce, Chang señaló que desde que ingresó Ruiz al cargo la estaría maltratando psicológicamente y hostigándola en el trabajo.

Pablo Ruiz ante la prensa ya le pidió disculpas a la subprefecta de Trujillo, pero la agraviada acotó que no las acepta y es que los maltratos serían reiteradamente.

“Muy apenada, las disculpas se reciben cuando el hecho pasa una vez, pero no cuando es reiterativo, desde hace un mes vengo recibiendo este tipo de maltrato. Sus disculpas no las pienso recibir, porque, tú te disculpas cuando cometes un error en el momento, una vez, pero no en retiradas veces. Se le he dicho, prefecto tráteme bonito. Quería ejercer un poco el poder que tiene hacia sus subordinados o trabajadores”, apuntó Misao Chang, en Exitosa Trujillo.. (Fuente: Corre).

