Segat multa a granja por contaminar tres urbanizaciones de Trujillo

Propietarios de negocio desechaban aguas servidas en la vía pública.

Por arrojar aguas servidas a la vía pública, el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) multó con más de S/ 3 mil 500 soles al establo “Granja Las Casuarinas”, ubicado en la Urb. El Cortijo. Esto, a raíz de reclamos recibidos por vecinos de las urbanizaciones Porto Verde, Soliluz y el AA. HH. Dean Saavedra, quienes percibían malos olores en la zona.

Ante esto, el Segat no tardó en llevar a cabo una intervención inopinada. “Como Segat estamos comprometidos en seguir vigilando esta situación. Es positivo que se realicen estas intervenciones, porque no se puede atentar contra el medio ambiente. No estamos en contra de la actividad productiva, sino que es importante intervenir ante estos malos olores y residuos que afectan a los vecinos”, expresó el gerente general del SEGAT, Joel Díaz Velásquez.

Precisamente, en los exteriores del local se logró visualizar una tubería por la cual líquidos malolientes discurrían hacia un campo de cultivo, como si se tratara de su fuente de regadío. Según el citado funcionario, este no sería el único caso que ocurre en el distrito de Trujillo, por lo que invocó a los vecinos que, de ser testigos de estos casos, denuncien oportunamente.

Los propietarios de la granja evitaron pronunciarse durante el operativo realizado por el Segat, a través de su Unidad de Fiscalización y Control, pero indicaron que trasladarán su establo a un ambiente fuera de la zona residencial, pero que ello les tomará un tiempo aproximado de 3 meses.

Cabe recordar que, el arrojo de aguas servidas a la vía pública, terrenos y o lagunas equivale una infracción del 80% de 1 UIT, equivalente a S/ 3 mil 520 soles, según el código de infracción G-104, de la Ordenanza Municipal 003-2008 MPT.

