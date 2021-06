Resultados ONPE: Pedro Castillo 50.165 % y Keiko Fujimori 49.835 %, al 93.479 % de actas contabilizadas

El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene el 50.165 % de la votación nacional, seguido por Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con 49.835 %, al 94.943 % de las actas procesadas y 93.479 % de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo al reporte, Castillo alcanza 8,469,621 de votos, mientras que su contendora, Fujimori logra 8,413,767 de adhesiones.

DIFERENCIA ENTRE ACTAS PROCESADAS Y CONTABILIZADAS

Las actas contabilizadas son aquellas que contienen votos, los cuales han sido sumados al cómputo general.

En cambio, las actas procesadas son las registradas en el sistema de cómputo electoral. Las actas procesadas se clasifican a su vez en: actas normales, observadas, con solicitud de nulidad o con votos impugnados.

Es decir una acta normal no presenta observaciones y debe ser contabilizada en el sistema de cómputo general. La acta observada es la que corresponde a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y que no puede ser contabilizada en el sistema de cómputo electoral debido a los motivos siguientes: no contiene datos, se encuentra incompleta, contiene error material, presenta caracteres, signos o grafías ilegibles que no permiten su empleo para el cómputo de votos; o no presenta firmas.

Comentarios