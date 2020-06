Reactiva Perú entrega millones de soles a empresas más grandes del país

El plan Reactiva Perú era probablemente el último recurso para que pequeñas y medianas empresas puedan salvarse de la quiebra y por ende, seguir manteniendo a sus trabajadores, lamentablemente esta semana han recibido prácticamente una acta de defunción porque son casi nada las empresas en mención que han logrado acceder a este préstamo, el mismo que fue repartido por las grandes empresas que han estado despidiendo a su personal en plena época de pandemia o aplicando la suspensión perfecta, medida del Gobierno que no garantiza la vuelta del trabajador a su centro de labores. Que inaudito y que injusticia también.

Se entiende que el Ejecutivo quiera reactivar la economía y para ello hay ciertas actividades que no pueden parar o en todo caso, tienen que volver al ruedo, lo que no se entiende para nada es cómo es posible que millonarias empresas – socias de la Confiep en su mayoría – y con investigación por casos de corrupción – lavajato – hayan recibido millonarios préstamos.

¿Cómo pretenten impulsar la formalización del empleo si a los más pequeños los discriminan en uno de los peores momentos de la economía nacional?

Vayamos a los números: Reactiva Perú tenía un fondo de S/ 24 mil millones en favor de las pequeñas, medianas y también grandes empresas del Perú, para su reactivación. De esta manera el empleo no se vería tan afectado y la economía dejaría de estar congelada, la inversión estaba lista, pero lista estuvo para un grupo que se repartió la mayoría de este dinero.

Fueron en total 5.883 grandes empresas que se adjudicaron al préstamo, esto equivale a S/ 17.745.313.375. ¿Cuántas microempresas accedieron al capital? 34. 945, siendo esto en soles la cifra de S/ 773.242.282. ¿Cómo les fue a las pequeñas empresas? Siendo estas las más necesitas de dinero y las más interesadas en seguir creciendo, solamente 29.187 empresas obtuvieron el subsidio, teniendo como presupuesto la suma de S/ 5.164.109.104. Por otro lado 1.537 medianas empresas fueron beneficiadas con un importe de S/ 1.065.317.943.

¿Cómo fue la distribución en porcentajes del dinero? De la siguiente manera:

Las empresas grandes recibieron aproximadamente el 71% de los 24 mil millones.

Las microempresas, el 3% del monto.

Las pequeñas empresas, el 20% del fondo.

Y las medianas empresas, el 4% del total.

¿Cuáles fueron las grandes empresas que recibieron el préstamo (sin merecerlo)?

María Antonieta Alva, la ministra de Economía del Perú demostró que está más a favor de los ricos que de los verdaderos emprendedores y sobre todo, honestos.

No es posible que por ejemplo Cineplex SA (Cineplanet) haya accedido a un préstamo cuando fue la primera empresa en despedir a sus trabajadores, ni bien empezó el Estado de Emergencia.

Hace unos días se reveló que ciertas clínicas habrían abusado en los sobreprecios de las medicinas para pacientes del coronavirus, ni que decir del tratamiento. Por este hecho los medicamentos que se usan para tratar esta enfermedad fueron declarados como bienes y las clínicas privadas tenían que entregar al Ministerio de Salud la lista de precios de sus servicios y también medicinas. El filtro no funcionó o quizá no lo hubo porque las clínica San Pablo, San Gabriel, Jesús del Norte han recibido 10 millones de soles.

Los medios de comunicación no se salvan, en los últimos días el Grupo El Comercio despidió a nuestros colegas, así como La República. Ambas empresas se adjudicaron préstamos, el primero por S/38.4 millones y el segundo S/ 9 millones 500 mil a través del BCP.

Tanto Alva como su par de Trabajo, Sylvia Cáceres, dieron respuestas vergonzosas hace dos días cuando Martín Vizcarra dio su conferencia de prensa y paradójicamente la reactivación económica fue el gran tema principal de su exposición.

¿Los ricos también lloran? No cabe duda que las grandes empresas ricas sí lo hicieron, porque ni bien se enteraron de Reactiva Perú, inmediatamente pusieron sus ojos en ello para devorar este capital, mientras que los chicos recibieron una sentencia, casi imposible de salvar.

Ya es tarde para detener el préstamo, pero no es tarde para recordar que fueron las primeras en aumentar el desempleo y las primeras también en no permitir que pequeños y medianos empresarios no se salven de la quiebra. (Vía GyB Agencia de Noticias).

Comentarios