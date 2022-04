Quedan 16 días hábiles para lectura de laudo arbitral Chavimochic III etapa

Dan a conocer fecha de su lectura en panel donde participó vice ministro de Agricultura.

En el panel denominado “CHAVIMOCHIC: soluciones y promesas para La Libertad”, se desarrolló con la participación del viceministro de Desarrollo de la Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Ing. Rómulo Antúnez Antúnez; así como el ex ministro de Agricultura, Eco. Juan Manuel Benites; además del Ing. Edilberto Ñique Alarcón, gerente del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC (PECH), Ing. Robert García, Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Virú y el abogado Carlos Monteza.

El Vice Ministro, Rómulo Antúnez, destacó el gran impacto del desarrollo agroindustrial del PECH y su impulso en el dinamismo económico en la región La Libertad, y la importancia de culminar la III Etapa y de la Presa Palo Redondo, y en ése sentido el Ejecutivo ha asumido el compromiso de impulsar y concretar el destrabe de las obras de la Presa.

Por su parte Ñique Alarcón, recordó que quien preside la Comisión del destrabe de las obras es el viceministro de Agricultura. “Estamos trabajando en el destrabe de las obras del III Etapa, de manera coordinada y conjunta, el poder ejecutivo ha asumido el compromiso del destrabe de la III Etapa”, comentó el gerente del PECH.

No ejecutar la III Etapa CHAVIMOCHIC, dijo Robert García, está afectando a los pequeños y medianos agricultores, urge la culminación de las obras y principalmente la Presa Palo Redondo, es una mega obra que nos garantizaría el recurso hídrico para realizar nuestra segunda campaña agrícola al 100%. Si no hay Presa tendremos 18 mil has sin sembrar en estiaje y más de 100 mil puestos de trabajo congelados.

“La Junta de usuarios de Virú tiene 13 mil has; 2,200 agricultores, con 10 mil empleos que generamos a través de la agricultura familiar. Nuestra incertidumbre es contar con agua para la segunda campaña, esa es nuestra necesidad por eso exigimos la ejecución de esta obra de envergadura que nos garantizaría seguir viviendo de nuestros cultivos”, comentó Robert García.

Por su parte, Carlos Monteza, abogado invitado, expresó que el destrabe de la obra está sujeto a un acuerdo entre el concesionario y el gobierno, por lo menos para culminar la Presa Palo Redondo, para evitar la pérdidas generadas por la paralización de las obras. “No se puede sustituir al concesionario, ni el gobierno lo asuma como obra pública. No creo que se pueda sustituir al concesionario o que alguien asuma una obra construida, sea posible. La única posibilidad de sustituir sería que el nuevo concesionario complete la obra sin asumir el riesgo del 70% construido. Preguntó, ¿eso es posible? Absolutamente no”, añadió.

El laudo arbitral estaría previsto para salir el 26 de abril y en ese caso la concesión caduque. En ese sentido quedaría menos de un mes, 16 días hábiles, de manera que es urgente ponerse de acuerdo entre Concesionario y el Estado, para suspender al laudo y reiniciar las obras, afirmó Carlos Monteza.

