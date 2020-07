Protector facial es obligatorio en el transporte público de Trujillo

Se aplicarán multas a quienes no usen estos implementos en taxis, colectivos, combis y microbuses en Trujillo. Gobernador Manuel Llempén asegura que hay un “rebrote” en la región.

Desde hoy, todos los usuarios y trabajadores del servicio de transporte público de Trujillo (taxis, colectivos, combis y microbuses) deberán utilizar, de manera obligatoria, protectores faciales durante los recorridos que hagan en estos vehículos, de lo contrario serán multados. Este acuerdo es parte de las estrategias para frenar el avance y la letalidad del Covid-19 en esta región.

Ayer, el gobernador Manuel Llempén se reunió con los 11 alcaldes de Trujillo para acordar nuevas estrategias que permitan reducir el número de víctimas.

El punto más importante fue el transporte público, que se ha convertido en uno de los principales focos de contagio, debido al hacinamiento y a la falta de protocolos de bioseguridad que se practican en su interior.

Por eso, se acordó implementar la disposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que estipula el uso obligatorio de protectores faciales al interior de las unidades. En la región, aún se evalúa el monto de la multa por incumplir esta norma, pero podría ser la misma que se aprobó para Lima, que es de 10% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir S/ 430.

El gobernador Manuel Llempén anunció que desde hoy hasta el domingo se verificará que se cumpla el acuerdo, pero aún no se multará a quienes no acaten. Las sanciones iniciarán a partir del lunes 27 de julio. “Esta semana vamos a exigir el cumplimiento y bajaremos a los pasajeros que no tengan protector facial, pero haremos un proceso de información y no aplicaremos multas. A partir del lunes vendrán las mismas exigencias, pero ahora con la aplicación de las multas a transportistas y pasajeros que incumplan. La Policía y el Ejército nos ayudarán en la aplicación de esta normativa”, señaló.

Para evitar contagios, además, se dispuso que los transportistas solo puedan trasladar pasajeros de acuerdo al número de asientos indicados en la tarjeta de propiedad de los vehículos. Esto porque a muchas unidades se les agregó asientos para así llevar a más personas.

