Preservativos: Uso y beneficios para la salud sexual

El preservativo es el método anticonceptivo más conocido para utilizar como protección en una relación sexual. Esto se explica, entre otras cosas, por su facilidad de uso y la tranquilidad que brinda a sus usuarios.

Si se utiliza de forma consistente y correcta, la tasa de fracaso estaría dentro de 3 a 5 embarazos por año por cada 100 mujeres, mientras que en la práctica actual la tasa de fracaso es de 14 embarazos por año por cada 100 mujeres.

El condón o preservativo es una envoltura delgada de látex o poliuretano, que se desenrolla sobre el pene erecto para cubrirlo y evitar que el semen o los espermatozoides se liberen dentro de la vagina de la mujer en el momento de la eyaculación, lo que ayuda a prevenir el embarazo y la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS)

El sexo sin protección puede ser un riesgo para la salud. Excluyendo la abstinencia, los condones (para hombres o condones para mujeres) son los únicos métodos anticonceptivos que también protegen contra las ITS más comunes, como por ejemplo, el virus del papiloma humano o VPH, y también contra las menos comunes, como el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH.

Hay muchos tipos de preservativos, estos pueden ser con o sin reservorio, superficie lisa o acanalada, dimensiones, grosor, color. Están prelubricados ( Lubricantes a base de agua) y, en ocasiones, recubiertos con espermicidas. Debe utilizarse un preservativo nuevo para cada relación sexual y seguir las precauciones de uso:

Rasgue el sobre con cuidado sin usar las uñas, los dientes o cualquier cosa que pueda dañar el condón.

No desenrolle el condón antes de ponérselo en el pene. Coloque el preservativo, con el borde enrollado hacia fuera, sobre el pene erecto antes de cualquier contacto con los dedos y las partes genitales, orales o anales.

Asegúrese de que el condón se desenrolle fácilmente. En caso contrario, o si es áspera, es mejor cambiar de preservativo. Puede estar desactualizado o dañado.

Inmediatamente después de la eyaculación, sostenga el condón sobre el pene sujetándolo por la base, antes de que haya perdido la erección.

Retire el condón, átelo para evitar que se derrame el semen y tírelo a la basura.

Evite el contacto del pene cubierto de semen con los dedos, los genitales, las partes orales o anales.

El preservativo debe utilizarse durante TODAS las relaciones sexuales.

Si es necesario, elija lubricantes sexuales

¿Cuáles son los tipos de condones?

● Condones externos

Los condones externos cubren el pene para crear una barrera protectora y evitar el intercambio de fluidos corporales entre las parejas sexuales. Cuando se usan correctamente, los condones externos tienen una tasa de rotura de alrededor del 1%.

Sin embargo, los condones pueden deslizarse o romperse si usa el tamaño incorrecto. Los paquetes están etiquetados por ancho. Un condón que es demasiado ancho puede resbalarse, pero es más probable que se rompa un condón que es demasiado angosto.

● Condones de látex

Los condones hechos de caucho de látex son los más comunes. Sin embargo, pueden irritar la piel o causar una reacción alérgica en algunas personas. Solo se deben usar lubricantes a base de silicona o agua con los condones de látex. No use petróleo o lubricantes a base de aceite con condones de látex.

● Condones de polímero sintético

Los condones de polímero sintético generalmente están hechos de poliuretano (material similar al látex). Es un material que previene eficazmente el embarazo y los ETS.

Este tipo de condón es una buena opción para las personas alérgicas al látex. Los lubricantes de silicona y a base de agua son seguros para usar con estos condones. Para otros tipos de lubricantes, lea la etiqueta del producto para determinar si se usa con condones de polímero sintético

¿Cuáles son las ventajas de usar el condón masculino como método anticonceptivo?

Los condones Perú son baratos y fáciles de usar. Además, son de fácil acceso en farmacias, bares y muchos otros tipos de comercio.

son baratos y fáciles de usar. Además, son de fácil acceso en farmacias, bares y muchos otros tipos de comercio. Le permiten hacerse cargo de su propia anticoncepción. No es necesaria una visita médica.

Se transportan de forma fácil y discreta.

Los efectos secundarios son poco probables, excepto en casos de alergia o intolerancia al material del que están hechos.

No requieren tomar hormonas.

Uno puede dejar de usarlos inmediatamente si lo desea.

Cuando se utilizan correctamente y en cada relación sexual, su nivel de eficacia anticonceptiva ronda el 98%.

¿A que nos referimos cuando hablamos de uso efectivo del condón?

Puede reducir el riesgo de embarazos no deseados y ETS siguiendo estos pasos para el uso efectivo del condón:

Guarde los condones de látex a temperatura ambiente y fuera de la luz solar directa.

Constate la fecha de vencimiento que figura en su empaque. Evite el uso de condones caducados ya que no se puede garantizar su eficacia.

Utilice el tipo correcto de lubricante para reducir el riesgo de rotura.

Siga las instrucciones en el empaque.

Utilice un nuevo preservativo por cada encuentro sexual.

¿Qué reduce la efectividad de los condones?

En algunas situaciones, los condones pueden debilitarse y aumentar la probabilidad de que se rompan. Tenga en cuenta las siguientes situaciones que pueden hacer que los condones sean menos efectivos:

Usar dos condones al mismo tiempo aumenta el riesgo de que se rompa un condón.

Uso del tipo de lubricante para hombre

No se deben usar lubricantes a base de petróleo o aceite con condones de látex. Estas sustancias debilitan el látex y pueden provocar su ruptura.

El lubricante anal a base de aceite se pueden usar con algunos condones sintéticos. Lea siempre las etiquetas de los lubricantes para asegurarse de que sea seguro usarlo con el tipo de condón que ha elegido.

a base de aceite se pueden usar con algunos condones sintéticos. Lea siempre las etiquetas de los lubricantes para asegurarse de que sea seguro usarlo con el tipo de condón que ha elegido. Exposición al calor y la luz durante el almacenamiento.

Algunos medicamentos vaginales (como los tratamientos para infecciones por hongos) pueden debilitar los condones de látex. Los tratamientos que contienen estrógeno son particularmente dañinos para los condones de látex.

Los condones de membrana natural, aunque son efectivos para prevenir el embarazo, no son efectivos para prevenir ETS.

Precauciones que se deben tener

Se deben evitar los lubricantes a base de aceite en los condones de látex. No use Ningún tipo de aceite no recomendado para estar en contacto con el condón. Por otro lado, los lubricantes a base de glicerina o silicona se pueden utilizar sin problemas.

Evite agregar lubricante dentro del condón ya que esto aumenta el riesgo de que se salga durante el coito. Si la mujer está en tratamiento vaginal con miconazol o econazol, que altera el látex, utilice preservativos de poliuretano.

