Pataz: Vacunación a docentes rurales de La Libertad comienza mañana martes en el distrito de Ongón

Lote de mil vacunas permitirá atender también a mayores de 58 años del distrito.

En breve ceremonia, respetando los protocolos sanitarios -homenajeando a quienes ofrecen los mejores años de su vida para transmitir conocimientos, educando a las nuevas generaciones-, el gobernador regional Manuel Llempén inicia este martes en el distrito de Ongón (Pataz) la vacunación a los docentes rurales de La Libertad contra la covid-19.

Coincidiendo con el Día del Maestro, Llempén Coronel se encuentra en este distante distrito, el más alejado de nuestra región, que colinda con Tocache (región San Martín), donde hoy también supervisó el mantenimiento de la carretera Tayabamba – Ongón.

El objetivo en esta parte del proceso de vacunación es inocular a 11 mil 405 docentes a nivel regional que trabajan en zonas rurales a fin de reanudar de manera progresiva las clases presenciales en estas localidades, considerando que la educación virtual tiene aún inconvenientes y no está rindiendo los frutos esperados.

“Esperamos tener inmunizados para agosto a todos los profesores para que los niños puedan volver a recibir una mejor educación mediante clases presenciales o semipresenciales”, dijo Llempén al ser recibido ayer lunes en la pista de aterrizaje de Urpay por diversas autoridades.

En el vuelo estuvo acompañado por representante de la PNP, Salud, Caminos y de la secretaria general del Sutep La Libertad, Lourdes Vásquez. Esta última señaló que Llempén estaba cumpliendo su promesa con los maestros y que llegó a invitación del gobernador regional para constatar que la vacunación se haga de manera transparente.

Por su parte, Llempén agradeció a la empresa minera Poderosa por el apoyo con el traslado aéreo a Urpay (Pataz), en solo 35 minutos, llevando mil dosis de vacunas que servirán para aplicar sus primeras dosis a los docentes y a la población mayor de 58 años de Ongón.

Estamos iniciando la vacunación a los profesores comenzando por las zonas rurales, donde son entre 10 a 12 mil. Allí la brecha virtual es inmensa y los niños no están aprendiendo en estos dos años de la pandemia, explicó seguidamente la autoridad regional

La enseñanza virtual está generando un gran vacío en los estudiantes. Hay secuelas psicológicas por el aislamiento o alejamiento de sus amigos. Eso está creando un cambio en el comportamiento de los menores y se necesita intervenir inmediatamente, agregó.

En La Libertad hay aproximadamente 1500 instituciones educativas en 7 provincias del ande donde se podría retornar a clases y hay cerca de 6 mil I.E., entre sector público y privado.

A los principios de velocidad, seguridad y transparencia ahora queremos agregar el de descentralización oportuna, atendiendo con las vacunas primero en los rincones más alejados. Por eso he llegado a Ongón, expresó luego Llempén.

Esta visita me permitirá un diagnóstico más preciso de la realidad. Voy a dialogar con los profesores y con esos argumentos vamos a elaborar nuestro plan de vacunación rural para los docentes y no esperar desde Lima medidas generales para todo el ámbito regional, añadió.

Es indispensable conocer los requerimientos específicos de la parte rural, escuchando a los niños, padres de familia y docentes. Un padre de familia de la parte urbana me dijo: tengo 4 niños y por la pandemia no he podido trabajar normalmente y no estoy recibiendo ingresos. Si viene la parte presencial no voy a tener la capacidad de atender cuatro loncheras y pasajes diarios. “Esas cosas tenemos que escucharlas”, recalcó.

Agregó, finalmente, que conversará con los alcaldes y transportistas para ver cómo se puede intervenir y si podemos ingresar con Qali Warma para dar un desayuno saludable a más alumnos.

