Otorgan bono para excongresistas de S/5,200 en el estado de emergencia

El exlegislador Richard Arce denunció que a pesar de ya no ser parlamentario, el Congreso le depositó un bono de 5 mil 200 soles, al parecer por el estado de emergencia y distanciamiento social obligatorio que se dispuso para contener los contagios de coronavirus.

El excongresista dijo que grande fue su sorpresa cuando vio su estado de cuenta, en el que tenía más de cinco mil soles depositados por el Legislativo, incluso refirió que entonces pensó que ser trataba del depósito de la AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), pero luego comprobó que no era sí.

“¿No hay Bono Familiar Universal, pero si hay bono para ex congresistas? Pensé que era el depósito de mi AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el Congreso me ha depositado 5,200”, señaló el exparlamentario a través de sus redes sociales.

¿No hay #BonoFamiliarUniversal, pero si hay #Bono para ex congresistas?

Pense que era el depósito de mi #AFP, revisando mi estado de cuenta, me doy con la sorpresa que el @congresoperu me ha depositado 5,200.

Ya NO SOY congresista y ahí esta mi liquidación, NO me corresponde (1) pic.twitter.com/vpmiNQJ9Sy — Richard Arce (@RichardArcePeru) June 12, 2020

