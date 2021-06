Ordenan paralizar actividades mineras ilegales en el Cerro el Toro

Autoridades se reunieron en Huamachuco para tratar problemática de la minería ilegal. Se dio a conocer que la Gerencia Regional de Minas dispuso medida cautelar contra 31 mineros ilegales por incumplir normas ambientales.

Las autoridades regionales y de la provincia de Sánchez Carrión sumarán esfuerzos para hacer frente a la minería ilegal en cerro El Toro (Huamachuco) que en los últimos años ocasionó la muerte de unas 100 personas, entre niños, jóvenes y adultos, así como la contaminación del medio ambiente.

Esto se dejó establecido en la reunión sostenida la mañana del martes por el Comité Provincial De Seguridad Ciudadana de la Provincia De Sánchez Carrión (COPROSEC), alcaldes distritales, el gerente general de Energía y Minas, Raúl Araya Neyra; el representante de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, César Chirinos; la Fiscal Provincial del Medio Ambiente de La Libertad, fiscales provinciales; jefes policiales, rondas campesinas y juntas vecinales de esa localidad andina.

En el encuentro se dio a conocer que los mineros ilegales están con las horas contadas. Esto debido a que la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad dispuso como medida cautelar la paralización inmediata de las actividades mineras ilegales en áreas concesionadas en el caserío de Shiracmaca. En el lugar cerca de 31 mineros extraen el mineral ilegalmente sin cumplir con las normas ambientales y burlando los protocolos sanitarios.

Así lo reveló el consejero Greco Quiroz, quien en condición de presidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, también participó de la sesión. “Se emitió una resolución, el pasado 11 de junio, que suspende a todas las labores mineras que estaban en proceso de formalización en el Cerro El Toro por no haber cumplido los protocolos sanitarios contra el Covid -19, explotar laboralmente a menores de edad y por contaminación ambiental. De no cumplir con esta disposición la Fiscalía puede intervenir y detener a quienes no la acaten”, indicó.

En la resolución del ente regional se detalla que estos 31 mineros no cuentan con el instrumento de gestión ambiental aprobado, ni permisos para operar. Además, se evidenció que utilizan químicos tóxicos como el cianuro para procesar el mineral, hay acumulación de residuos tóxicos y relaves mineros. En el informe también se señala que estas personas obstaculizan la labor de fiscalización.

La autoridad regional detalló que durante la sesión del COPROSEC de esta provincia andina se trataron, fundamentalmente, los temas relacionados a la lucha contra la minería ilegal y la esperada interdicción en el Cerro El Toro.

“Se dio a conocer a las autoridades de esta provincia el informe que hemos trabajado respecto a la problemática de la minería ilegal. Se detectó que la minería ilegal no solo causa daños a la economía, al medioambiente, también han puesto precio a la vida en la zona. La fiscal de Huamachuco explicó que no pueden seguir con las investigaciones, porque los familiares no quieren denunciar por acuerdos con los dueños de las labores mineras. Esto imposibilita la labor de la fiscalía”, lamentó Quiroz.

En tanto, la fiscal especializada de Medio Ambiente de La Libertad, Lastenia Acuña, tomó la palabra. “Nosotros venimos trabajando y visitando el Cerro El Toro constantemente. Hemos realizado operativos con efectivos de la PNP y posiblemente muchos de los presentes no saben de nuestras visitas a la zona porque lo hacemos desde hace años”.

Sin embargo, el comisario de Huamachuco, comandante Marco Antonio Quezada Távara, le dijo a la fiscal que no debía dar noticias inexactas. “No hay ningún oficio que indique apoyo de la PNP, ni tampoco hubo coordinación alguna con la fiscal”, sentenció el oficial.

Para esta funcionaria y la consejera Jennifer Catalán la minería ilegal no es tema de preocupación. La primera, quien dijo que no podía desde hace 18 meses viajar a Huamachuco por falta de movilidad, menciona que los mineros ilegales no llegan a 50. Y la consejera prefiere guardar silencio y exponer su rechazo ante una posible interdicción del cerro El Toro.

Por su parte, Quiroz, destacó que por primera vez se logró una importante articulación entre autoridades de la zona y autoridades regionales respecto a la problemática de la minería ilegal. También se acordó invitar al ministro del Interior y de Energía, Minas e Hidrocarburos para participar de la próxima reunión que será el próximo 07 de julio a las diez de la mañana.

Además, se acordó pedir a la Fiscal de la Nación que cree una Fiscalía Especializada del Medio Ambiente en la provincia de Sánchez Carrión para combatir la minería informal que incluso cobró la vida de personas y buscar la solución inmediata de los conflictos en coordinación y articulación con las autoridades de Sánchez Carrión.

El consejero dijo, además, que la PNP ya estaba realizando operativos móviles para detectar el tráfico de insumos químicos, municiones y explosivos hasta que se instalen los puestos de control permanente en Huamachuco.

A su salida, el funcionario fue interceptado por el pastor Oswaldo Alva y su sobrino. Ambos llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión para encarar al consejero regional. Quiroz los escuchó y les dijo que se estaba trabajando con imparcialidad en el tema de la resolución. Pero también fue firme cuando le mencionó al pastor Alva Polo que su minera había sido sancionada y que debía paralizar todas sus actividades. Sin embargo, el pastor evangélico aseguró que no hay mineros ilegales en el caserío de Shiracmaca donde pretende ser agente municipal y que se ha vuelto guarida de traficantes de explosivos.

