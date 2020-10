Obras de Chavimochic III Etapa en riesgo por falta de seguros vigentes

Se identificó que pólizas vencidas no contaban con las coberturas requeridas por el contrato de concesión y el supervisor especializado no realizó labor de seguimiento.

La Contraloría General alertó que la construcción de la presa Palo Redondo y las obras auxiliares ejecutadas hasta el momento en el marco del Proyecto Chavimochic III Etapa, en la región La Libertad, no tienen pólizas de seguro vigentes a la fecha, por lo que se encuentran desprotegidas ante la ocurrencia de siniestros. La inversión asciende a US$ 715 447 020.00 y hasta el momento se ha desembolsado al concesionario US$ 226 100 958.91.

Según el Informe de Control Concurrente N° 7026-2020-CG/APP-SCC – Hito de Control N° 1 (periodo del 20 de julio al 05 de agosto de 2020), se trata de la póliza de Seguro Todo Riesgo Contratista de Obras o seguro de riesgos de construcción, así como las referidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y la póliza de seguro de Responsabilidad Civil que vencieron en agosto de 2019.

Si bien la III Etapa del proyecto se encuentra paralizada desde diciembre de 2016, por decisión unilateral del concesionario (Odebrecht-Graña y Montero) ante alegaciones de incumplimientos de entrega de terrenos por parte del Gobierno Regional La Libertad como concedente (caso que es motivo de un arbitraje), el contrato de concesión establece la obligación de mantener vigentes las referidas pólizas para garantizar y proteger la inversión ejecutada ante cualquier eventual daño generado por un siniestro.

Sobre la vigencia actual de las pólizas de seguros, el concesionario informó al concedente en agosto del 2019 que no contaba con liquidez para afrontar costos del proyecto, entre ellos, las pólizas de seguro. En respuesta el Proyecto Especial Chavimochic (PECH), ente ejecutor del gobierno regional, señaló que era su obligación mantenerlas vigentes.

El informe de control concurrente indica que, si bien existe actualmente un arbitraje por controversias entre el concedente y el concesionario, el contrato especifica que las partes continuarían con la ejecución de sus obligaciones contractuales, en la medida que sea razonablemente posible, como es la contratación de las pólizas de seguros mencionados.

El PECH ha informado que, desde noviembre de 2019, viene gestionando la contratación de las pólizas de seguro, en el marco del contrato de concesión, pero que no se ha concretado hasta la fecha.

Cabe señalar que estas mismas pólizas -cuando fueron contratadas entre los años 2014 y 2016 por el concesionario- tampoco cumplieron con la cobertura requerida por el contrato de concesión suscrito entre el Gobierno Regional La Libertad como concedente, y el consorcio Chavimochic SAC (Odebrecht – Graña y Montero), que tiene a su cargo la ejecución de las obras.

El Proyecto Integral Chavimochic es una obra que consta de tres etapas. Las dos primeras fueron ejecutadas mediante modalidad de obra pública entre los años 1988 y 1997. Se ejecutaron la bocatoma principal Chavimochic, el Canal Madre Chao – Virú – Moche (155 km), la línea 1 y 2 de Sifón Virú, la planta de tratamiento de agua potable para Trujillo y la central hidroeléctrica de Virú.

La III Etapa se ejecuta bajo modalidad de Asociación Público Privada, en el marco de un contrato de concesión, para la construcción de la presa Palo Redondo, el Canal Madre Moche – Chicama – Urriscape y la tercera línea del cruce del río Virú.

Seguros

El control concurrente que sobre la materia viene realizando la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría al proyecto en sus distintas etapas, identificó que el Seguro Todo Riesgo Contratista de Obras (CAR) con el que contaba la obra, daba cobertura para casos de terremoto, temblor, maremoto, inundaciones, aumento del nivel del agua, derrumbe, entre otros, pero no para los casos de incendios, lluvia y daños que pudieran ocasionar eventos climáticos (rayos). Tampoco cubría riesgos sociales como huelgas, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo o guerra, ni lo relacionado a seguridad contra terceros, como daños directos, indirectos y consecuenciales, durante el proceso de construcción de las obras hasta su culminación.

El valor de dicha póliza era de US$ 526 100 100 (supuestamente equivalente al monto de avance de las obras nuevas) pero no se contó con el sustento del monto de la suma asegurada a pesar de haberse solicitado al PECH.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) daba una cobertura de salud parcial y que no precisaba que las prestaciones sean en “salud ocupacional” la cual comprende el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, entre otras observaciones.

Respecto al Seguro de Responsabilidad Civil (RC) que brinda cobertura amplia por daños a personas y bienes de la concesión, con cobertura por concepto de defunción, daño, pérdidas o lesiones que pueden sufrir bienes o personas, tampoco estaba vigente.

Asimismo, para el caso de todas las pólizas anteriormente mencionadas, se identificó que incumplían con contener la cláusula que obliga a la aseguradora a notificar al concedente en caso de incumplimiento del concesionario en el pago de las primas, con una anticipación no menor a veinticinco (25) días a la fecha en que tal incumplimiento pueda resultar en la cancelación parcial o total de la póliza.

Cabe señalar que el informe de control concurrente señala que es obligación del concedente aprobar las propuestas de las pólizas presentadas por el concesionario, previo a la contratación. Asimismo, lo habilitan para realizar observaciones a fin de que sean subsanadas en el plazo previsto en el contrato. Al respecto, no se ubicó documento por el cual el concedente aprobó las propuestas de las pólizas de seguro, por lo que, en su defecto, al no haberse pronunciado expresamente en el plazo fijado por el contrato, se realizó una aprobación tácita de las mismas.

Supervisor especializado

Otro hecho observado es que no se ha evidenciado que el supervisor especializado haya realizado labores de seguimiento, control y fiscalización a la identificación y restitución de las obras que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero (marzo 2017), ni a la indemnización otorgada por la aseguradora al concesionario.

Asimismo, tampoco que el PECH haya realizado el seguimiento, control y fiscalización a la actuación del supervisor especializado, pudiendo generar que las obras siniestradas no hayan sido reconstruidas de conformidad con los expedientes técnicos aprobador en el marco del contrato de concesión.

Se identificó que el concesionario recibió de la aseguradora US$ 1 132 060.10 producto de las indemnizaciones por daños ocasionado a las obras auxiliares del proyecto Chavimochic III Etapa, sin embargo, no se conoció el seguimiento de la ejecución de la inversión en la restitución de la infraestructura dañada.

El contenido del informe ha sido puesto en conocimiento del Gobierno Regional La Libertad y el Proyecto Especial Chavimochic a fin de que adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan para asegurar la continuidad de la obra, así como el logro de los objetivos del contrato de concesión.

Dato:

El Proyecto Integral Chavimochic busca la utilización de las aguas del río Santa para la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, y dotar de agua potable a la ciudad de Trujillo. La III Etapa a cargo del Gobierno Regional La Libertad, fue adjudicada en mayo 2014 al Consorcio Chavimochic S.A. (Odebrecht – Graña y Montero) y se encuentra paralizada desde diciembre 2016.

A raíz de la controversia con el concedente, el concesionario presentó ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) una solicitud de arbitraje respecto a las afectaciones e interferencia que no habría permitido la entrega del control del proyecto (área de concesión) al concesionario.

