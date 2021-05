Nuevo Obispo de Huamachuco, Mons. Pascual, recibe el Orden Episcopal de manos de Mons. Miguel Cabrejos

El nuevo Obispo de la Prelatura de Huamachuco, Mons. Pascual Benjamín Rivera Montoya, TOR, recibió el Orden Episcopal de manos del Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM.

La Eucaristía, celebrada en la Basílica Catedral de Huamachuco, se desarrolló manteniendo los protocolos sanitarios, con la participación de sus hermanos en el Episcopado, sacerdotes, religiosos, al igual que religiosas, autoridades locales, seminaristas y laicos. La ceremonia se transmitió por televisión y redes sociales por lo que la feligresía participó masivamente de ella.

Al inicio, Mons. Miguel Cabrejos, pidió a los participantes unirse en espíritu de oración, fraternidad y solidaridad, para que el Señor derrame sobre Mons. Pascual, sus dones y sus gracias. Del mismo modo, suplicó a María Santísima, “la Madre de Dios y del Cielo, en la advocación de la Virgen de La Alta Gracia, Patrona de Huamachuco, y de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, del cual Monseñor Pascual tiene su corazón y su alma, lo bendiga, le de salud y frutos pastorales”.

Previo al acto de contrición, Monseñor Miguel Cabrejos presentó un videomensaje del Nuncio Apostólico, Mons. Nicola Girasoli, ausente física, pero presente remota y espiritualmente, en donde expresa a Monseñor Pascual su “felicitación de todo corazón” con ocasión de su Ordenación Episcopal.

“Querido Monseñor Pascual, felizmente ha llegado el momento de la plenitud del sacerdocio, un momento muy importante de su trabajo misionero, en la sierra y en la prelatura territorial de Huamachuco, que hasta hoy has servido y guiado con prudencia, sabiduría y gran ardor apostólico”, pronunció el Nuncio, al mismo tiempo de pedirle seguir resonando el pedido del Papa en sus discursos y homilía, acerca de la cercanía a Dios con la oración, cercanía al clero con la misericordia y cercanía al pueblo de Dios con el servicio.

En su homilía, el presidente de la CEP, recordó que el pastor debe estar delante de la grey y ver el peligro en el que está su rebaño, para poder afrontarlo. “En ese contexto el Papa nos invita a hacer una Iglesia samaritana como el buen samaritano, una Iglesia como el buen Pastor, que da la vida por sus fieles. Una Iglesia en salida, misionera, no estática, sino en camino. Una Iglesia sinodal, caminando juntos, todos, fieles, religiosos, sacerdotes, obispos y Papa”, manifestó el también presidente del CELAM.

Mons. Pascual Benjamín, se dirigió a todos y agradeció las muestras de cariño recibidas. “Les agradezco la confianza, pero también les pido que me tengan paciencia, y si me equivoco, sean capaces de decírmelo. Pido a Dios que me ayude para que podamos juntos hacer que la prelatura camine hacia el futuro” indicó.

Al final de la Eucaristía, su predecesor, Monseñor Sebastián Ramis, envió desde España un audio en el que se “une en el gozo de todos nosotros en este día, en que el Señor nos regala a un pastor para seguir el camino hacia el Padre y con la ayuda de nuestra Madre la Virgen de Alta Gracia, poder continuarlo”.

El 13 de marzo del presente año, Su Santidad el Papa Francisco, nombró al reverendo padre Pascual Benjamín Rivera Montoya TOR, como Obispo de la Prelatura de Huamachuco. Nació el 17 de mayo 1964, en Ciudad de México. De familia muy unida y animada por fe de la Iglesia, decidió entregar su vida a Dios, recibiendo la Ordenación Sacerdotal el 5 julio 1992.

