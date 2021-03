Municipalidad Provincial de Virú aprobó valorización por trabajos no ejecutados

Según Contraloría, el monto asciende a S/ 95 505,66 de los cuales se ha cancelado el 50% a la contratista, situación que afectaría los recursos de la entidad.

La Contraloría General determinó que la Municipalidad Provincial de Virú aprobó valorización por trabajos de rehabilitación no ejecutados en la vía Huancaquito Alto y Huancaquito Bajo por un monto de S/ 95 505,66; y constató, además, la paralización de los trabajos de colocación de la capa asfáltica en los 4.7 kilómetros de la carretera cuyo valor total de la inversión es de S/. 4 279 257,55.

Mediante el Informe de Control Concurrente N° 001-2021-OCI/0631-SCC , cuyo periodo de evaluación del Hito de Control N°1 comprende del 9 al 22 de febrero de 2021, la Contraloría determinó que la partida de la sub base no ejecutada en una longitud de 1 kilómetro correspondiente a las valorizaciones 3 y 4, fue cancelada en un 50% y existe el riesgo de ser pagada en su totalidad, dado que cuenta con la conformidad de la supervisión.

La valorización Nº 4 está relacionada con el movimiento de tierras, base de afirmado y construcción de alcantarillas; partidas que se tramitaron sin contar con el sustento de los metrados ejecutados y presupuestos de obra, además que la entidad no fue advertida por el supervisor sobre la falta de informes de los especialistas contratados para el proyecto, lo que ocasionaría un incumplimiento contractual.

El equipo de auditores realizó pruebas de verificación en la zona de intervención para comprobar el espesor de la base con afirmado y la sub base con hormigón, no obstante, la sub base con hormigón no fue ejecutada, pero sí incluida en la valorización para su pago respectivo. La supervisión aprobó al contratista metrados que no fueron ejecutados, considerando un total acumulado pagado hasta la valorización Nº 4 de S/ 1 517 901,14; con las observaciones efectuadas, la Supervisión solo debió aprobar el pago hasta por S/ 1 422 395, 48.

El informe fue puesto en conocimiento del Titular de la entidad con el fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan a fin de asegurar la transparencia y el logro de los objetivos institucionales. Además, se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, sección Transparencia e Informes de Control. Hasta la publicación del informe no se ha emitido reporte de avance ante las situaciones adversas identificadas.

