Municipalidad de Trujillo instalará planta de oxígeno medicinal

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) destinará recursos económicos para la instalación de una planta de oxígeno en el distrito La Esperanza, considerando que tienen un local que se puede aprovechar en el que solo se colocarían las máquinas y equipamiento necesario, demandando unos 20 días.

“La planta es urgente para ayudar a salvar vidas”, dijo el burgomaestre durante la instalación de la primera mesa de trabajo del nuevo Comando Provincial Covid-19, que preside él y tiene ahora como secretaría técnica a la expresidenta Vanessa Blas Villar, directora ejecutiva de la UTES VI – Trujillo.

Hemos tenido un acercamiento y vamos a insistir con los representantes de la empresa para que se pueda construir la planta de oxígeno medicinal los antes posible. La decisión está tomada y estamos destinando recursos para ello, acotó.

En Trujillo se tendría que comenzar de cero para tener la planta y se perdería tiempo mientras que la curva de infectados sigue creciendo con más de 10 mil contagiados, más de mil fallecidos; y tendremos varios meses más mientras la gente tome conciencia que debe acatar los protocolos o medidas preventivas.

La autoridad indicó que hay el compromiso de la UNT de preparar una buena cantidad de Ivermectina para entregar a los pacientes. “Tenemos que articular y hacer esfuerzos conjuntos. Si no hay eco el trabajo será estéril”, precisó.

Hemos querido comprar oxígeno y medicina, pero no teníamos balones y los laboratorios que venden estas medicinas no atienden directamente a los municipios. Vamos a ver cómo se puede liberar eso, como en el caso de las pruebas rápidas, para destinar recursos; el otro problema es que no hay médicos y se está coordinando con el Colegio Médico, añadió.

Marcelo, demandó que el trabajo que emprende este nuevo comando sea efectivo, adelantando que la MPT destinará una camioneta de seguridad ciudadana a cada alcalde de las seis zonas conformadas por los 59 territorios vecinales de Trujillo, para que puedan monitorear este trabajo en campo.

El nuevo comando provincial tiene 30 integrantes. Están los 10 alcaldes distritales y seis de los territorios vecinales sectorizados, representantes de todas las instituciones, Ejército y PNP, entre otros.

Respecto a la labor del anterior comando provincial, la autoridad indicó que no se tuvo un plan claro para el trabajo que se estuvo haciendo.

Esta vez se está priorizando para Trujillo el trabajo casa por casa y el triaje, aprovechando espacios públicos abiertos en los territorios vecinales para llegar a la gente con los escasos recursos de la comuna, como curre también en los distritos, donde los alcaldes ya están trabajando al respecto.

“Es en las ‘zonas calientes’ donde se debe atacar con los recursos logísticos y estamos, estamos poniendo 10 a 12 camionetas para reforzar el trabajo, Salud va a colaborar con más médicos y medicina”, señaló el nuevo presidente.

La directora ejecutiva de la UTES 6 – Trujillo y secretaria técnica del comando, Vanessa Blas Villar, expuso al iniciar la mesa de trabajo el plan de operaciones, con sus objetivos. El primero es salvar vidas y asegurar la continuidad de los servicios de salud, explicó.

Recalcó que este no es un plan de contingencia sino de activación de operaciones en función a los que se vive con monitoreo permanente, reuniones de seguimiento y evaluación de actividades y tareas. Es un plan que necesita trabajo minucioso. Reuniones de manera diaria con las autoridades en esta guerra y no una vez a la semana, y en cada distrito.

El plan de operaciones debe ser totalmente activo en la aplicación de estrategias que pueden ir variando en el camino, restructurándose con trabajo articulado para ver resultados, especialmente en los distritos con más contagios.

Comentarios