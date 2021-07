Municipalidad de Trujillo: Coprosec valida plan de acción provincial de seguridad ciudadana

Comité de la provincia recibió importante documento para reducir los índices de criminalidad en la jurisdicción.

En medio de los esfuerzos para luchar contra la inseguridad de la ciudad y reducir los índices de criminalidad en la provincia, el último viernes se presentó el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana ante el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), el cual es presidido por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz Vega. Luego de las deliberaciones del caso, este importante documento fue validado por dicho órgano.

“Trujillo viene siendo azotado por la delincuencia, y tenemos que aunar todos nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población. Desde centros poblados hasta exclusivas urbanizaciones, todos tienen derecho de vivir en paz y tranquilidad. Por eso, agradecemos a todos los miembros del Coprosec que viene trabajando arduamente para la seguridad de Trujillo y, con este plan, seguiremos dando batalla en este frente”, manifestó la autoridad edil.

El citado documento consta de dos secciones (diagnóstico y marco estratégico), las cuales abordan seis enfoques transversales, como salud pública, focalización territorial y de fenómenos; articulación institucional, género, interculturalidad y presupuesto, seguimiento y evaluación. Con las estrategias planteadas por la secretaría técnica del Coprosec, se podrá implementar actividades puntuales, con el financiamiento del caso.

De esta manera, se buscará reducir la tasa de homicidios, accidentes de tránsito, violencia contra la mujer y menores de edad, delitos patrimoniales en espacios públicos y victimización cometidas por bandas criminales.

Cabe indicar que también se incorporó al Coprosec a la subprefecta de Trujillo, Ana Ysla Elera, quien prestó el juramento del caso.

INDICADORES

Como se sabe, los índices de inseguridad de la provincia son altos, hecho que motiva un trabajo articulado entre las autoridades del sector público y privado de Trujillo. De alguna manera, el desempleo y la deserción escolar, así como la inequidad de atención de servicios públicos, pueden haber contribuido al incremento de casos de violencia.

De acuerdo a lo expuesto en la última reunión del Coprosec, se reveló que, a la fecha, del total de casos de violencia familiar registrados, el 45.20% es psicológica, 40.70% física, 14% es económica y 0.1% sexual.

Asimismo, se han registrado 33 casos de homicidio, 317 de lesiones, 60 delitos contra la familia, 162 contra la libertad (personal, de domicilio, sexual y otros). También se han registrado 945 casos de hurtos, 571 de robo, 188 estafas, 126 delitos informáticos, 133 extorsiones, entre otros. La suma de delitos en la provincia alcanza, hasta la fecha, 3 mil 331. Solo en el 2020, se registraron 9 mil 218 casos.

Sin embargo, tal como acotó el gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil MPT, Alejandro Mazuelos Ramos, muchas personas aún no denuncian por temor a represalias, pérdida de tiempo o porque no ven resultados a sus reclamos. “Pedimos a la población que no se calle, que denuncie. Eso nos sirve a todos”, dijo. A mayo, su dependencia ha atendido 9 mil 768 incidencias.

