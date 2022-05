Muncipalidad Provincial de Trujillo fortalecerá trabajo con emprendedores

Comuna provincial lanzó campaña “Mayo, Mes del Desarrollo Económico Local”.

Con el objetivo de apoyar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos de nuestra ciudad, tanto a nivel de agroindustria, calzado, artesanías, textiles, metal mecánica, entre otros; la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) anunció el inicio de las actividades por el Mes del Desarrollo Económico Local, a cargo de la gerencia bajo el mismo nombre.

“La campaña denominada “Mayo, mes del Desarrollo Económico Local”, coincide con el inicio de obras importantes en nuestra ciudad. Necesitamos la reactivación económica (…) Tenemos la obligación de trabajar de manera ordenada y eficiente para que nuestros hermanos puedan tener una oportunidad. Debemos ser ese motor para que miles de trujillanos puedan obtener capacidades para acceder a un trabajo”, manifestó la autoridad provincial.

Se trata de más de 30 de actividades, las cuales empiezan con una capacitación de primeros auxilios y manejo de extintores, dirigido a los artesanos de nuestra ciudad. Durante todo mayo se realizará distintas actividades como los “Jueves Turísticos”, shows artísticos, exposiciones artesanales, capacitaciones, campañas de formalización, reconocimiento a nuestros aliados empresariales, Marinera para todos, reconocimiento a las Mypes, atenciones de denuncias en territorios vecinales, ponencias magistrales, Feria Laboral, Feria de Emprendedores y entrega de certificados Safe Travel.

No obstante, Ruiz Vega indicó que la MPT no debe quedarse solo en ello, sino más bien recordó que en los distritos de El Porvenir, Huanchaco y Laredo habrá una inyección de más de mil millones de soles para iniciar el proyecto de solución de quebradas y por ello es necesario trabajar de la mano con entidades públicas y privadas para suplir la demanda laboral. “Hay una empresa que ha obtenido la buena pro y en mayo debe iniciar los trabajos. Allí se necesitarán más de 5 mil personas entre mano de obra calificada y no calificada”, dijo.

