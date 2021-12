MPT: ocho regidores vuelven a frustrar aprobación de plan de desarrollo metropolitano

Concejales no asistieron a sesión de concejo y generaron rechazo de la población de Alto Trujillo.

A pesar de que el alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, convocó a una sesión de concejo extraordinaria para el martes 30 de noviembre, a fin de volver a discutir la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de la ciudad; esta no pudo realizarse porque ocho regidores no asistieron al pleno de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), afectando nuevamente a más de 80 mil familias que seguirán sin título de propiedad de los predios que ocupan por décadas.

“No vamos a dejar que se burlen de nosotros. Convocamos a una nueva sesión de concejo para el jueves 2 de diciembre. ¿Por qué temen participar en la sesión de concejo? Hace minutos han estado aquí, brindando conferencia de prensa y fugándose por la puerta trasera. No hay voluntad, no piensan en el pueblo. Hay familias que no pueden acceder a un título de propiedad ni tener agua ni alcantarillado”, manifestó el alcalde trujillano.

Asimismo, Ruiz Vega aclaró que la propuesta de ordenanza que aprueba el PDM, ya se ha explicado de manera técnica y legal, por lo que los llamó a la reflexión para debatir el tema y aprobarlo. “Aquí, en el pleno del concejo, se debate la parte técnica y política. Pido disculpas al pueblo de Trujillo por esta situación. Cada día que pasa es falta de servicios públicos. Vamos regidores, sé que me están escuchando, vamos a visitar Alto Trujillo y conocer la realidad de sus pobladores”, disertó.

Cabe señalar que el PDM es un documento de gestión territorial, que define la zonificación del espacio físico de Trujillo metropolitano, que no incluye Poroto ni Simbal. En ese sentido, modifica zonas adyacentes de las quebradas, hecho que permitirá que más de 80 mil familias de la ciudad de Trujillo puedan acceder a la titulación de sus predios y acceder a servicios públicos. Para ello, se requiere que los concejales aprueben la propuesta de ordenanza respectiva.

Precisamente, los regidores que no asistieron a la sesión de concejo fueron Andrés Sánchez, Wilson Toribio, Andree Gallo, Noé Anticona, Juan Namoc; Robert de La Cruz, Hernán Aquino y Sergio Vílchez, quienes en una sesión anterior ya habían votado en contra. Sin embargo, horas antes ingresaron un documento a la MPT cuestionando la convocatoria por insistencia del alcalde, en tanto que algunos de ellos realizaron una conferencia de prensa intentando sustentar su no asistencia.

Al respecto, los siete regidores restantes que si asistieron a la convocatoria edil, denunciaron que existe boicot por parte de sus ocho colegas y que esto respondería a móviles políticos, hecho que termina afectando a grandes poblaciones, como la de Alto Trujillo, cuyos dirigentes y autoridades menores estuvieron presentes en el salón consistorial de la MPT.

Por su parte, los dirigentes de Alto Trujillo, pidieron la máxima sanción a los regidores en caso no asistan a una nueva sesión de concejo, toda vez que no es un favor el que piden, sino que es obligación de los concejales votar las propuestas que favorecen a la población provincial.

