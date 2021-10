MPT interviene a más de 500 personas en locales sin protocolos de bioseguridad

En megaoperativo conjunto, se multaron a dos locales que tampoco cumplían con las normas municipales.

Por no cumplir con los protocolos de bioseguridad ni contar con los documentos que formalizan su funcionamiento, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) multó a dos locales e intervinieron a otros, donde se encontraron más de 500 personas que poco hacían para evitar la propagación del COVID-19.

“Efectivamente, no hay distanciamiento entre los clientes y muchos no usan mascarillas, incumplen las normas del gobierno (…) no solo eso, los vecinos se quejan por el excesivo ruido de estos locales,”, expresó el gerente de Seguridad Ciudadana, Alejandro Mazuelos Ramos, luego de intervenir el coliseo de gallos de la Urb. Natasha Alta.

Participaron, además de la gerencia de Desarrollo Económico Local y Seguridad Ciudadana; y las subgerencias de Licencias y Comercialización, Salud y Defensa Civil, efectivos de la policía y la Prefectura Regional.

En este último local, se encontró a más de 200 personas bebiendo licor e incumpliendo las normativas sanitarias. Aunque contaban con los permisos municipales, las autoridades exhortaron al público a retirarse del local debido a la aglomeración de personas. Asimismo, se halló a 23 personas en el predio donde antes funcionaba la discoteca “La Facu” (Inversiones del Norte).

Entre tanto, fueron multados los locales Matanga, Tokio 21 con el 30% y 35% de 1 UIT, respectivamente. El primero, por deficientes medidas de salubridad y el segundo por desarrollar un giro distinto al permitido por la MPT. Allí se encontraron otras decenas de parroquianos.

Finalmente, fueron intervenidos los locales Wados (en Víctor Larco, con apoyo de dicho municipio) y Caracas, encontrándose en el primer local más de 45 extranjeros, que fueron trasladados a la comisaría de Buenos Aires.

