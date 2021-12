MPT entrega mejoradas pistas de urb. El Bosque tras 50 años

Con total satisfacción y expectativa, los vecinos de la Urb. El Bosque recibieron la obra de mejoramiento de las pistas de la urb. El Bosque, de parte del alcalde José Ruiz Vega, luego de haber pasado 50 años en el olvido y sufrido los daños del Niño Costero del 2017. En ese sentido, la autoridad edil se dirigió a las más de mil 500 familias del sector beneficiadas, y anunció que iluminarán los parques de la zona, así como se invertirán en más proyectos de transitabilidad.

“Esta importante obra no tenía perfil mucho menos expediente técnico, hecho por el cual hemos tenido que trabajar desde cero. Hemos trabajado a doble turno, debido a la demora producida en la ejecución del proyecto. Si no hubiésemos tomado estas medidas, no habríamos logrado nada”, explicó el alcalde trujillano, quien anunció que iniciarán el 2022 inaugurando más obras de transitabilidad, que es de urgencia para la metrópoli.

“Esperamos invertir más de S/ 40 millones. Invertiremos en av. Perú, Húsares de Junín, urb. Daniel Hoyle, Las Quintanas, entre otros”, expresó.

Asimismo, recordó que semanas atrás salió junto al personal administrativo de la comuna provincial, visitaron El Bosque y realizaron mantenimiento y mejora de áreas verdes de toda la urbanización. Por ello, exhortó a los vecinos a que puedan cuidar las pistas del territorio vecinal y no arrojen desmonte en zona pública, así como evitar que sus mascotas ensucien los parques con sus heces; más aún que existen normas que castigan estos actos irresponsables. “Se multará a los malos vecinos que laven sus carros en la vía pública”, añadió.

La obra, denominada “reparación de pavimento de calles de la urb. El Bosque”, contempla 31 mil 270 m2 de parchado con pavimento flexible y una capa de Slurry Seal (espesor de 12 mm) de 55 mil 649 m2. Asimismo, señalizaciones horizontales de 7 mil 952 m2 en pintado de sardineles y pavimento (líneas y símbolos); y 4 mil 557 metros lineales en pintado de pavimento (líneas discontinuas y separadores de carril).

El área de intervención, incluyendo todos los complementos de la vía, es de 118 mil 068 m2. El monto de la obra es S/ 4 millones 666 mil 979.

Por su parte, el alcalde vecinal de El Bosque, Javier Rodríguez, agradeció a los gestores de los trabajos realizados y destacó que la obra entregada ha cambiado el rostro de la urbanización, hecho que permite devolverle la calidad de vida de los habitantes de la extensa jurisdicción local. “Ya es una realidad”, dijo emocionado.

