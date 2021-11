Minsa: “Es probable que todos los vacunados reciban la tercera dosis”, ya que protección desciende tras 6 u 8 meses

Ministro Hernando Cevallos señaló que tras seis u ocho meses desciende protección de fármaco.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, afirmó hoy que es muy probable que todos los grupos etarios inmunizados contra la covid-19 reciban la dosis de refuerzo o tercera dosis, debido a que los niveles de protección de la vacuna descienden luego de seis a ocho meses.

Cevallos recordó que actualmente la tercera dosis es inoculada a los trabajadores de salud y a los adultos mayores de 65 años y dijo que más adelante se avanzará con otros grupos con alto riesgo de contagio, como los miembros de las Fuerzas Armadas y los bomberos.

“En la medida que pasen los meses vamos a tener que vacunar a otros grupos que también tienen niveles de exposición (a la covid-19) como las Fuerzas Armadas, los bomberos, para finalmente tener que vacunar a toda la población (…) esto es lo mas probable porque, luego de varios meses, el efecto de la vacuna va descendiendo, lentamente pero va descendiendo”, sostuvo en TV Perú.

Destacó la excelente respuesta que ha tenido en el país la aplicación de las vacunas Sinopharm, Pfizer o AstraZeneca, las cuales, comentó, hasta el momento han podido contener la mortalidad de la pandemia.

No obstante, agregó, investigaciones a nivel internacional demuestran que luego de seis a ocho meses se produce un leve descenso en la protección de los fármacos, lo cual pone en mayor riesgo a los adultos mayores, a las personas con exposición prolongada al virus o a quienes tienen algún grado de inmunodeficiencia en su salud.

Se espera alcanzar el 80% a fin de año

En otro momento, el titular de Salud recalcó que desde el Minsa se estima llegar a fin de año con el 80% de la población vacunada contra la covid-19 y dijo que si no se aspira al 100% es porque siempre hay sector reticente a inmunizarse, pese a los esfuerzos del personal de salud.

“El trabajo es constante, vamos a seguir insistiendo y cerrar brechas de los no vacunados. En este momento hay vacunas en todo el país, no hay ninguna razón para decir ‘no me vacuno porque no hay dosis’. La dotación está asegurada y no olvidemos que el 80% de las personas que están en la UCI son gente no vacunada”.

Cevallos también recalcó que en enero se vacunará con Pfizer a los niños de 5 a 11 años y dijo que por el momento se elabora el respectivo protocolo de inmunización. “Esperemos abordar a este grupo en enero para ir asegurando lo que llamamos la vacunación familiar, es decir la vacuna contra la covid-19 para toda la familia”.

Comentarios