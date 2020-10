Ministra de Salud: No se vacunará a niños contra el Covid-19 porque no se han hecho ensayos sobre ellos

La titular del Minsa reveló que la futura vacuna tampoco sería aplicada a las personas que tengan enfermedades e infecciones activas.

Ante la llega de una posible vacuna contra la COVID-19, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti reveló que los niños no serán inmunizados. Según explicó, los menores no estarían contemplados en el plan debido a que no se ha realizado ningún ensayo clínico con ellos.

“No se vacuna a los niños, por ejemplo, porque no hay vacuna para ellos, no ha habido ningún ensayo que se haya hecho para ellos”, apuntó la titular del sector en conferencia de prensa.

Agregó que tampoco se vacunaría a personas que tengan enfermedades e infecciones activas, ya que la dosis podría debilitar sus defensas.

“La vacuna se hace para todas las personas que tienen que vacunar y atienden (personal de salud), para personas en riesgo (vulnerables), personas mayores y luego para el resto de personas”, enfatizó Mazzetti.

Por otro lado, se refirió a las pruebas rápidas y a los cuestionamientos que ha recibido en los últimos días. Asimismo, resaltó que no existe ninguna entidad que haya prohibido su uso para la detección del nuevo coronavirus.

“No hay ninguna organización que haya dicho que no se usen las pruebas rápidas. Lo que han dicho los organismos internacionales es que cada prueba tiene su utilidad. Cada una de las pruebas se usa a necesidad. La compra de pruebas se ha hecho de forma ordenada, hay una serie de investigaciones que ha hecho Contraloría y ellos darán los resultados. Nosotros tenemos todos nuestros trámites al día, a nosotros no nos falta nada. Nuestros trámites administrativos están al día”, finalizó.

