Ministerio de Cultura recupera área intangible del camino ceremonial Chimú ocupada por invasores

Se realizó en coordinación con la Procuraduría Publica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la Procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, informó que, personal legal y técnico de esta sede regional de Cultura, en coordinación con la Procuraduría Pública de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la Procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad, desalojó extrajudicialmente a los invasores que pretendieron asentarse sobre el camino ceremonial Chimú, que se ubica en paralelo a la avenida Gran Separadora Industrial.

El primer operativo se inició el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas y se prolongó hasta las 21:00. Fue necesario, un cargador frontal para retirar las instalaciones precarias, levantadas a base de palos, delineado con piedras y cal. El área total invadida fue de 1.3 km., quedando pendiente área intangible de recuperar.

Esta mañana, se realizó el segundo operativo, en el que participaron más de 300 efectivos policiales de la Unidad de Servicios Especiales y 20 trabajadores del Ministerio de Cultura, entre personal técnico y legal.

Durante esta intervención, que se prolongó por más de tres horas, se registraron algunos enfrentamientos con algunas personas que se pusieron violentas durante el desalojo. Sin embargo, los efectivos de la Policía Nacional del Perú pudieron controlarlos y evitar problemas mayores. No se registraron heridos.

En esta acción, se eliminaron un aproximado de 200 chozas que los invasores habían instalado ilegalmente, a lo largo de parte de unas cinco cuadras, aproximadamente. Fue necesario el uso de maquinaria pesada para el retiro de materiales, dicha maquinaria fue facilitada por el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad de La Esperanza.

“Exhortamos a la población a que no invadan áreas intangibles, zonas arqueológicas o zonas que tengan carga cultural. No se dejen sorprender por traficantes de terrenos, quienes, de manera ilegal, les hacen promesas de la casa propia, en terrenos que tienen la calidad de inalienables e intangibles y no pueden ser ocupados de acuerdo a ley”, acotó Jhon Juárez Urbina, director de la DDC La Libertad.

Importante

El “Camino Ceremonial Chimú”, tiene aproximadamente 350 metros de longitud y ocho metros de ancho. Tipológicamente corresponde a un camino encerrado por muros, los que en la actualidad se encuentran derruidos y cubiertos por arena que colinda con el Hospital de Alta Complejidad. Dicho camino, se prolonga por la avenida Gran Separadora Industrial. Se puede inferir que, por la orientación que mantiene, formaría parte de la red de caminos que salen y/o ingresan a la ciudad pre inca de Chan Chan.

Comentarios