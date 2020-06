Mineros ilegales en cerro El Toro tienen las horas contadas

Gerente regional de Energía y Minas, Raúl Araya Neyra, asegura que una vez que salga la resolución el Ministerio Público ya no tendrá excusas para ejecutar interdicción y así evitar más muertes.

Los mineros ilegales que desde hace veinte años vienen causando muertes de niños y adolescentes, a quienes los obligan a trabajar en socavones en condiciones infrahumanas, así como la destrucción del ambiente en cerro El Toro (Huamachuco), están con las horas contadas.

Esto debido a que en el transcurso de esta semana se estaría emitiendo, por fin, la resolución del Ministerio de Energía y Minas que los excluye del proceso de formalización, al cual se acogieron como un arma o argucia legal para evitar cualquier intervención en su contra, ; sin embargo, esto acabaría en los próximos días.

Así lo reveló el gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad, Raúl Araya Neyra, quien indicó que tras la noticia de la muerte de un padre y su hijo en un socavón en cerro El Toro, nuevamente conversó con el Director General de Formalización Minera y éste le aseguró que emitirá la resolución excluyendo a los mineros del proceso de formalización.

“Han quedado afuera, no me ha podido adelantar los nombres, yo tampoco le podría decir mientras no tenga el documento en la mano no me arriesgaría a dar ningún nombre, porque no damos información a medias”, remarcó.

Araya Neyra explicó que estos mineros quedarán fuera de este proceso, pues no cumplen lo establecido por ley. “Hay áreas allí concesionadas por el Estado que tienen un titular y, por ende, la normativa es clara, es decir que no pueden formalizarse gente que trabaje en áreas no formalizadas, cuando no tienen la autorización del titular de la concesión. Nosotros ya hemos enviado información hace buen tiempo a la Dirección General de Formalización Minera para aquellos que están pretendiendo inscribir o se han inscrito en el proceso de formalización, para que se les tenga que retirar de una vez por no cumplir con los requisitos que establece la norma”, dijo.

Al darse esta medida, el funcionario aseguró que las autoridades competentes tendrán la vía libre para intervenir, ya sea ejecutando un operativo o la interdicción, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (Ejército) a fin de evitar más muertes como la de Agapito de la Cruz Vásquez (36) y su hijo de iniciales D. J. C. Y (15).

“Una vez que salga la resolución, el Ministerio Público ya no tendrá excusa (para intervenir), porque (los mineros ilegales) están amparados en el proceso de formalización”, puntualizó al tiempo de revelar que maneja información que alteraron la escena del crimen en un padre y su hijo que murieron asfixiados en un socavón el último fin de semana en cerro El Toro.

