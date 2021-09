Minera Retamas donó una compresora de oxígeno al hospital Belén

Una compresora de 240 HP de potencia, que complementará los servicios de una planta procesadora de oxígeno medicinal con el que se atenderá a pacientes que lo requieran, fue donada al hospital Belén por la compañía minera aurífera Retamas, lo que fue destacado por el gobernador regional Manuel Llempén Coronel.

“Estamos viendo una vez más resultados de esa gran alianza entre el Estado y la empresa privada durante la pandemia. Esta donación permitirá el suministro permanente de oxígeno a las camas del hospital”, señaló la autoridad, agradeciendo el gesto solidario.

Recordó que, en los momentos más difíciles para la región, con los mercados cerrados, la empresa privada donó alimentos diversos y aves vivas que se entregaron a las familias más vulnerables.

La compresora llega cuando en La Libertad se están incrementando los contagios de covid-19 por la variante delta. Hay 31 casos, 3 corresponden a Virú, 1 a Santiago de Chuco y 27 a Trujillo. Lo que empieza a preocupar por la posibilidad de una tercera ola de la pandemia que está dejando 4 millones 700 mil ciudadanos fallecidos en todo el mundo

A fines de agosto, de cada 100 contagiados 4 eran por la variante delta y hoy, de cada 100 están contagiados 50 con delta. Es indispensable que la población no baje la guardia y utilice doble mascarilla en lugares cerrados o de riesgo, donde un infectado puede contagiar en solo cinco segundos si las personas no usan la mascarilla.

Nos estamos preparando, pero el sistema de salud no está preparado y en pocos meses no se puede cambiar la realidad histórica. Hemos mejorado de tres a seis veces el equipamiento en los hospitales, pero este virus nos ha demostrado que nada es suficiente y que la pandemia no se puede contrarrestar con una misma estrategia para cada provincia, dijo Llempén.

La compresora donada abastece oxígeno libre de aceite a balones e incluso a las redes que van a las camas y fue entregada a la directora del hospital, Rosa Hernández, por el representante legal de la minera, José Palacios Rodríguez, quien señaló que con esta donación Retamas reafirma su compromiso y responsabilidad social.

Este equipo de apoyo para la generación de oxígeno medicinal es una donación valiosa para ayudar a salvar vidas de pacientes que llegan al hospital Belén con problemas respiratorios, por covid-19 u otras patologías, señaló la directora, entregando al represente de Retamas un reconocimiento como agradecimiento por tan importante aporte.

El gobernador regional destacó al final de la breve ceremonia de recepción de la donación, los avances que se han logrado para mejorar el equipamiento de áreas críticas y la atención hospitalaria en el Belén durante la gestión como directora de Rosa Hernández.

