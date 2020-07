Mercados de Trujillo no atenderán los domingos

MPT sacará norma al respecto, para que ese día se haga desinfección.

El alcalde Daniel Marcelo adelantó que la próxima semana sacarán un decreto prohibiendo que todos los mercados trabajen lo domingos, de manera que ese día se pueda hacer una desinfección para que durante la semana trabajen en mejores condiciones.

Otra posibilidad que deslizó es que en los mercados tugurizados no atiendan todos los puestos y se alternen para hacerlo inter diariamente.

Respecto al control en mercados y ambulantes indicó que hay un problema con los equipos que ayudaban. La PNP tienen cerca de mil efectivos que no están trabajando, 400 son vulnerables y están descansando. En Seguridad Ciudadana de 800 solo están trabajando 200 y de ellos son 70 para conducir.

“La capacidad de respuesta es mínima ahora”, expresó, agregando que estuvo por alrededores de La Hermelinda y es lamentable lo que ocurre: gente sin mascarilla y libando licor. Igual sucede alrededor del exmayorista, todo está tugurizado.

En la MPT estamos bastante disminuidos y no tenemos economía para contratar más personal. El Satt recién comenzó a trabajar, recaudaba entre 10 a 11 millones de soles y ahora solo capta 5 millones.

No hay dinero para invertir. El gobierno solo está transfiriendo para temas de prevención y ahora los sindicatos no quieren laborar si antes no pasan la prueba. Hay muchos trabajadores ediles que están en cuarentena en hoteles.

Le decíamos al ministro de Transportes que hacemos en estos 60 a 70 días mientras se instala la planta de oxígeno. Hay equipos pequeños que pueden utilizarse mientras comienza funcionar la plantas. El Gobierno Nacional tiene que ayudar.

“Tiene que haber un cambio que se note para salir delante de los problemas que nos causa la Covid-19”, acotó.

Con el ministro se han reconocido errores cometidos. Hay que ver un nuevo plan que pueda ayudar a superar esta pandemia. Nos preocupa el tema de los focos infecciosos o de contagio como el transporte y los mercados y estaos buscando estrategias de intervención.

“Vamos a buscar el acercamiento con el gobernador para ver si con todo lo que está pasado se flexibiliza y cede el terreno del exferrocarril. Lo que se necesita es que los trujillanos nos unamos todos. Así, divididos, no lograremos nada”, dijo.

Voy a tratar de conversar en estos días con el gobernador. Somos personas pensantes y estoy seguro que podemos buscar otras estrategias para llegar a estas personas que no están cumpliendo con las normas de prevención. “Si no actuamos ahora esto va a colapsar aún más”, señaló finalmente.

