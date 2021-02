Médicos del hospital Víctor Lazarte Echegaray protestan por mala distribución de vacunas

En improvisada conferencia de prensa en los exteriores del hospital Víctor Lazarte Echegaray, realizada en horas de la mañana del viernes 19 de febrero de 2021, los representantes gremiales del personal médico que labora en este nosocomio como la Dra. Gisel Arroyo Sánchez, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital Victor Lazarte Echegaray; el Dr. Pablo Albuquerque Fernández, Secretario Sindicato Regional de Médicos Essalud; y el Dr. Jorge Ochoa Calderón, dirigente del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSOP) alzaron su voz de protesta por lo que consideran una mala distribución a nivel nacional de las vacunas chinas contra el coronavirus que ha enviado el gobierno central a los establecimientos de salud.

Necesitamos aproximadamente mil vacunas

“Desde hace casi un año el hospital Víctor Lazarte Echegaray fue designado como hospital no covid para atender la demanda de toda la población asegurada de la Libertad de procedimientos ajenos al Covid-19 como oncología, cirugía, entre otros. Sin embargo, cuando empezó la pandemia cerca del 30% a 40% de nuestros trabajadores (entre médicos y enfermeras) salieron por presentar comorbilidades y realizan trabajo remoto, ese personal no fue suplido y sólo esperan ponerse su vacuna para reintegrase a su centro laboral”, dijo la Dra. Gisel Arroyo Sánchez, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital Victor Lazarte Echegaray.

Arroyo Sánchez denunció también que por falta de personal el hospital Lazarte no atiende a los asegurados. “Tenemos seis salas de operaciones que necesitaban 25 anestesiólogos, ahora sólo trabajan ocho en la sala de operaciones de Emergencias, la farmacia está cerrada hasta el 22 de febrero, allí trabajaban cerca de 50, ahora sólo hay 12. Supuestamente somos no covid y ya tenemos 250 trabajadores infectados, el mes pasado cayeron 20 de nuestros compañeros”, precisó.

“Desde el MINSA de Lima envían padrones totalmente incongruentes, tenemos todavía personal de primera línea que no ha sido vacunado y que realiza trabajo presencial como ginecólogos y cirujanos, residentes de primer año, muchos de los cuales ya están infectados. No puede ser que envíen listas que no consideren nuestros trabajadores de primera línea, necesitamos que se respete el padrón que el hospital hace, quien mejor que nosotros mismos que conocemos nuestra realidad”, añadió.

Denuncian discriminación en la distribución de las vacunas

“En todos los centros de salud del MINSA se esta vacunando escrupulosamente a todos los trabajadores, en cambio, a los trabajadores de la seguridad social, se les está discriminando a pesar que la seguridad social ha acogido a casi el 70% de pacientes con covid y casi el 80% de pacientes con cuidado critico. Hay que recordar que la población asegurada de la Libertad es la segunda en tamaño a nivel nacional, después de Lima y Callao, además que Arequipa cuenta con más vacunas que la Libertad, considero que hay una discriminación a nuestra región y las autoridades lo permiten”, dijo el Dr. Pablo Albuquerque Fernández, Secretario Sindicato Regional de Médicos Essalud.

La corrupción viene desnudando al gobierno en el mal manejo de las vacunas a nivel nacional

Finalmente, el Dr. Jorge Ochoa Calderón, dirigente del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSOP) señalo que se está manejando muy mal la distribución de las vacunas a nivel nacional. “La corrupción viene desnudando al gobierno en el mal manejo de las vacunas a nivel nacional. La negligencia en el manejo de las camas UCI y del oxigeno hacen que esta segunda ola sea cada vez más peligrosa para nuestra comunidad. No se entiende como, habiendo llegado un primer lote de 300 mil dosis de vacunas y siendo 86 mil médicos no se haya vacunado a todos los médicos, quienes representan la primera línea y están permanentemente atendiendo a los pacientes, mientras que se hace un mal uso de las vacunas distribuyendo a personas que no están en primera línea como el personal de clínicas y a personas que no pertenecen a los gremios sanitarios”, recalcó. Asimismo, Ochoa Calderón saludó la renuncia de la ministra de Salud Pilar Mazzetti Soler y pidió que la representante de EsSalud haga lo mismo. “Esperamos que la presidenta ejecutiva de EsSalud [Fiorella Molinelli] también de un paso al costado y deje que el Seguro Social sea manejado por personas que verdaderamente conocen el tema y tienen valores y que quieren trabajar por su comunidad”, acotó.

Comentarios