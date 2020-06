Médico increpa a ministro de Salud en Loreto, “Usted condecora a los chinos ¿y nosotros qué somos?”: (VIDEO)

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora, fue confrontado ayer lunes al llegar al hospital de Loreto para supervisar una planta de oxígeno que se ha habilitado en esta zona.

Zamora estaba por abordar una camioneta para retirarse y en ese momento el médico Jorge Baldeón increpó al ministro por una condecoración a colegas chinos, mas no a los peruanos que están en primera línea de lucha.

“Veinte médicos han muerto señor, usted es malo señor, va a recibir el juicio, usted condecora a los chinos ¿y nosotros qué somos? ¡No hay nada acá (implementos), todos están sin seguridad! Yo soy un médico con más de 25 años, no me van a venir con que me están pagando”, señaló Baldeón.

El doctor aseguró que el titular de Salud va a hacer “su show” al centro hospitalario y sostuvo que la planta de oxígeno no abastece a toda la demanda que necesita la región.



