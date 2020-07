Marcelo pide que el Gobierno Central intervenga en Trujillo por el Covid19

No podemos exigirle más al gobernador regional”, dijo.

Debido a los hospitales colapsaron y los muertos e infectados siguen aumentando y no están bajando, como dicen en Lima, el Gobierno Central es quien debe intervenir. “No podemos exigirle más a nuestro gobernador regional. Hay que reclamar soluciones rápidas al Gobierno Nacional”, dijo Daniel Marcelo.

Luego de hablar con el presidente y primer vicepresidente del Congreso de la República, el alcalde sostuvo que el gobernador poco puede hacer ante esta crisis, que se ha acrecentado y rebasó cualquier expectativa. “Por eso pido la intervención del Ejecutivo” puntualizó.

Hemos planteando eso ante el Congreso. Ellos han escuchado y van a llamar al ministro de Salud para que exponga. También hablarán con el ministro de Transportes para que escuche a los alcaldes distritales (ayer) más tarde.

“Ya di mi punto de vista, pero que mejor que los alcaldes distritales, que son los que están batallando todos los días para resolver estos problemas para ser escuchados”, señaló.

Vino el ministro y no sabemos que ha traído, no lo he escuchado, pero los problemas de fondo continúan. Me hubiera gustado que diga que ha traído para La Libertad unos 500 balones de oxígeno, como han llevado a Loreto, añadió.

Criticó al Minsa por maquillar cifras del Covid-19 en La Libertad. Deberían sincerarlas y ofrecer data real. Hablan de 500 fallecidos y hay 1,800; asumen 7 mil contagiados y tenemos más de 18 mil, sin considerar a personas atendidas en su casa, con los que estaríamos hablando de unos 25 mil contagiados que se están muriendo por no tener las condiciones mínimas de atención.

“Con esos resultados falsos que se están dando, el Gobierno Central no nos va a apoyar. Ojalá que el hospital de campaña en el colegio Ramón Castilla empiece a funcionar, para salvar vidas”, puntualizó.

PLANTA DE OXIGENO

Hemos tomado la decisión de hacer la Planta Municipal de Oxígeno. Estamos colaborando en este tema del Covid. No podemos ser ajenos a la problemática, pese a que la Salud es un tema que debe atender principalmente el Gobierno Regional. Nosotros, como gobierno local solo apoyamos y tenemos otras responsabilidades directas como la limpieza pública, los mercados, la seguridad ciudadana, agregó.

La preocupación ahora es que la Planta todavía va a demorar 60 a 70 días y mientras tanto ¿cuál es la reacción del Gobierno Central? Hay máquinas personalizadas, ¿por qué el Gobierno no puede adquirirlas para enviar a los gobiernos locales? ayudando hasta que se instalen las plantas.

¿Qué culpa tengo yo que el hospital de campaña aun no funcione? hace dos meses ofrecimos el estadio Chan Chan para que se atienda allí a 250 personas y cuánto se han demorado para contar con solo 100 camas allí.

Lo que exigimos es que las reacciones sean más rápidas. Después de más de 1700 fallecidos recién se tomó la decisión de cambiar al gerente de Salud y se lo habían pedido los alcaldes, los congresistas y la población, agregó.

“Con Llempén hemos estado trabajando, pero en el tema de Salud hay acciones que le competen a él. El Gobierno Regional es responsable, por ejemplo, de estructuras y logística, nosotros somos solo colaboradores”, acotó el alcalde.

