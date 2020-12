Mafias organizadas promueven comercio informal en calle Sinchi Roca

Alcalde provincial advirtió que facinerosos se encuentran plenamente identificados y pidió a la PNP a intervenir en la zona, que registra un segundo día de fuertes enfrentamiento contra serenos.

Luego que los efectivos de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueran agredidos por comerciantes informales en la calle Sinchi Roca, el alcalde José Ruiz Vega aseguró que existen mafias detrás de este caos, e instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) a que cumpla con resguardar la zona, a fin de salvaguardar la integridad física de los agentes del serenazgo.

“La MPT ya tiene identificada a las personas que vienen agrediendo a efectivos de Seguridad Ciudadana. Son un grupo de 20 sujetos que les cobran a las personas para que puedan tomar posesión de las calles. Ellos brindan seguridad a los ambulantes”, aseguró la autoridad edil.

En ese sentido, afirmó que la comuna provincial viene haciendo cumplir el Decreto de Urgencia N° 115-2020 por el estado de emergencia, con la finalidad de desaparecer los focos de contagio que facilitan la propagación del coronavirus. Por ello, el comercio informal no tiene cabida en la “nueva normalidad”. Ruiz Vega cuestionó a la PNP por no haber brindado un apoyo efectivo, conforme a sus competencias, a pesar de que en su oportunidad se les avisó.

“La PNP ya tiene identificada a estas personas, no sé por qué no actúa, por qué no los detienen. Son personas que están atentando contra la salud, contra la vida de las personas (…) Pero vamos a exhortar y pedirle que pueda intervenir en la zona. Vamos a formalizar la denuncia de la agresión sufrida por nuestros agentes”, dijo.

ARROJAN ÁCIDO EN EL SEGUNDO DÍA

Al cierre de la presente edición, los comerciantes informales volvieron a desafiar a la autoridad edil, reingresando de manera violenta desbaratando la valla metálica colocada en zonas de la referida vía y arrojándola hacia la calle Zela.

En esta oportunidad, los manifestantes arrojaron pintura, huevos, verduras, líquidos corrosivos (como ácido muriático) en contra del cuerpo del serenazgo, dejando a una trabajadora edil con quemaduras en una de sus manos. Agentes policiales tuvieron que intervenir evitando más acciones que lamentar.

No obstante, en la intersección de la misma calle Sinchi Roca con la av. José María Eguren, se produjo un segundo enfrentamiento, esta vez por parte de extranjeros en contra de los fiscalizadores del comercio informal, en un intento de retomar la concurrida vía.g

