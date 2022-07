Llempén: no se cumplen promesas del Presidente Castillo

Destrabe de Chavimochic y apoyo para combatir la inseguridad.

El gobernador regional Manuel Llempén Coronel lamentó que los continuos ofrecimientos que le ha hecho el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en las conversaciones que tuvo con él en Lima, respecto a la problemática de La Libertad, no se estén cumpliendo, principalmente respecto a la III etapa de Chavimochic, y la inseguridad ciudadana.

Me había reunido con el presidente y le manifesté que era necesario que en Trujillo aborde dos puntos que para nosotros eran muy importantes: terminar la presa Palo Redondo, que me dijo estaba totalmente asegurado el destrabe, y le pedí que comunique eso; además que se pronuncie sobre la inseguridad, que no solo es un problema de La Libertad sino de todo el país, y no lo hizo, pese a que había dicho que lo haría, señaló.

Respecto al problema de inseguridad ciudadana, la autoridad regional indicó que estamos a tiempo de enfrentar este problema. Lamentablemente, no teníamos un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, pero sé que ya está hecho y lo malo es que no manifiesta ningún compromiso ni tiene objetivos a corto plazo.

“Parece ser otro saludo a la bandera. No podemos estar recibiendo migajas para los esquemas de seguridad ciudadana”, dijo.

Hace poco se reunió el Comité Regional de Seguridad Ciudadana estableciendo un compromiso para que en los próximo 30 días se pueda contar con un plan específico para intervenir a los cinco sectores donde la delincuencia está incidiendo, afectando la paz social y convivencia pacífica: crimen organizado, tráfico de tierras, minería ilegal, narcotráfico y la trata de personas.

Esto exige que hagamos un ataque directo. Necesitamos el compromiso de todos los poderes del estado de derecho: PNP, Ejército, Poder Judicial, Ministerio Público y de todas las municipalidades, señaló.

La seguridad ciudadana es una facultad expresa de las municipalidades, pero para atenderla y trabajar necesitan un presupuesto. No podemos estar recibiendo declaratorias de emergencia sino vienen acompañadas de un plan operativo, presupuesto respectivo y recurso humano especialistas en investigación, agregó.

La autoridad recalcó que esta facultad exclusiva de las municipalidades tiene que atenderse con un plan operativo o modelo con el que se pueda trabajar, sin dejar de lado a la comunidad organizada, por ejemplo, el apoyo preventivo de las juntas vecinales, las que necesitan radios para comunicarse y otros implementos, pero ¿con qué dinero se va a comprar?, preguntó.

“No podemos exigir resultados sin que el Gobierno Nacional invierta en esto. Tiene que atender con presupuesto los planes de seguridad ciudadana”, precisó.

APOYO DE MINERAS

Llempén tuvo que invitar a empresas mineras para pedirles apoyo e intervenir en Pataz, donde los mineros ilegales están ocasionando caos, problemas y muertes, lo que se debe atender de inmediato. “Esto no puede ser así. El Ejecutivo es el que debe financiar los planes”, acotó.

