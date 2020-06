Laboratorio de la región producirá Ivermectina y será gratis para pacientes Covid-19

El Gobernador Regional de La Libertad Manuel Llempén, anunció esta mañana la producción de 150 000 dosis de ivermectina en el laboratorio farmacológico de la región, para poder asistir en el tratamiento inicial de los pacientes con covid-19.

Este medicamento utilizado en el tratamiento para pacientes COVID-19 se entregará gratuitamente durante los triajes diferenciados.

Actualmente el fármaco está escaso en las farmacias trujillanas y muchas de estas han incrementado su precio hasta en cuatro veces su precio real. La meta es preparar millón y medio para todos los liberteños, por ello pedimos a las empresas privadas y al Minsa que nos puedan entregar insumos para la producción de la medicina, no es que no tengamos presupuesto, sino que no lo encontramos en el mercado”, aseguró Llempén.

El gobernador indicó que están en busca de más espacios donde se puedan realizar los triajes y entrega de este medicamento. “El paciente primero conversará con el médico y él tomará la decisión de recetarle o no la ivermectina, pero necesitamos espacios para esto, instituciones o Colegios que ofrezcan sus establecimientos para que allí se pueda entregar el medicamento.”

