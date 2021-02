La ODPE Trujillo publicó lista definitiva de miembros de mesa y locales de votación

Tendrán una compensación económica de S/ 120.

La ODPE TRUJILLO publicó, hoy jueves 18 de febrero, la relación definitiva de 2,188 miembros de mesa, titulares y suplentes, así como 238 locales de votación que serán usados para las elecciones generales del 11 de abril.

Para consultar si fuiste elegido miembro de mesa y dónde te tocará sufragar, deberás acceder enlace: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/.

Cada mesa de sufragio está compuesta por tres miembros titulares. Desempeña el cargo de presidente el que haya sido designado primer titular y el de secretario el segundo titular.

Para el sorteo de los miembros de mesa, la ONPE priorizó a los electores más jóvenes, en razón que los ciudadanos mayores de 65 años son personas vulnerables ante los contagios por la COVID-19.

Esta publicación definitiva del listado de miembros de mesa permitirá que se puedan presentar las excusas al cargo establecidas por la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859)

La excusa al ejercicio del cargo se presenta hasta cinco (5) días hábiles después de efectuada la publicación definitiva, sustentada con prueba instrumental y podrá ser tramitada en la oficina central de la ONPE, las sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) o a través del Sistema de excusa o justificación al cargo de miembro de mesa en el siguiente enlace:

https://www.excusaojustificacion.eleccionesgenerales2021.pe/

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, salvo los casos de notorio o grave impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del territorio de la República o estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en los Artículos 57° de la Ley Orgánica de Elecciones.

En este sentido, se ha dispuesto que las mujeres embarazadas y madres lactantes podrán tramitar, de forma gratuita, su excusa para el ejercicio del cargo de miembro de una mesa en las Elecciones Generales 2021, según la Resolución Jefatural N° 000022-2021., así lo confirmó la Lic. Kelli Cotrina Durand jefa de la ODPE TRUJILO.

Asimismo, la Ley N° 31038 estableció que las personas en grupos de riego para COVID-19, identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con las normas emitidas por el Ejecutivo, están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de las mesas de sufragio.

Los miembros de mesa que cumplan con ejercer el cargo tendrán una compensación económica de S/ 120 y otros S/ 120 en una eventual segunda vuelta. El 11 de abril, todos ellos abrirán las mesas de sufragio desde las 07:00 horas y cerrarán a las 19:00 horas.

Los materiales destinados a la capacitación de los miembros de mesa pueden ser descargados desde la página web de la ONPE en: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/miembro-de-mesa.html.

Debe saber que:

La ONPE con miras a las próximas elecciones ha desarrollado cuatro líneas de acción:

∙ 7 Protocolos de Seguridad y Prevención en Salud trabajados en coordinación con el Minsa.

∙ Desconcentración de electores en locales de votación, para las elecciones generales se prevé contar con más de 13 mil locales de votación.

∙ Voto escalonado: De 7:00 a.m. a 9:00 a.m. exclusivo para adultos mayores, personas con discapacidad y población vulnerable a la COVID-19. Y horarios de votación según último dígito del DNI de 9:00 a.m. a 7.00 p.m.

∙ Incentivo económico para los miembros de mesa: S/ 120

