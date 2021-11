La Libertad: Más de 1,700 familiares de asegurados SIS fallecidos ya pueden cobrar gastos de sepelio No COVID

En lo que va del año el SIS ha pagado este beneficio a 2,688 deudos de asegurados que fallecieron en la región por motivos diferentes a la COVID-19

Más de 1,700 personas acreditadas y cuyos familiares estuvieron afiliados en vida al Seguro Integral de Salud en La Libertad ya pueden acercarse a las agencias del Banco de la Nación de la región para cobrar el reembolso por los gastos por sepelio que les corresponde.

La Resolución Jefatural N° 153-2021/SIS, publicado con anterioridad en el Diario Oficial El Peruano, aprobó la transferencia de S/ 1’678,930 para este fin y precisa que el pago corresponde a expedientes aprobados para reembolso.

Cabe mencionar que en lo que va del año, el SIS ha transferido a la región La Libertad S/ 2’647,020 para pagar el reembolso de gastos de sepelio a 2,688 personas acreditadas.

Verifique antes de ir a cobrar

Antes de ir al Banco de la Nación verifique si se encuentra en la relación de los beneficiarios de este pago consultando al link: http://www.sis.gob.pe/nuevoPortal/iconsultaSepelio.html, llamando a la Línea Gratuita 113, opción 4 o al teléfono de la Unidad Desconcentrada Regional (UDR) La Libertad: (044) 223467, en el horario corrido de 8.00 a.m. a 5.00 p.m.

Después de confirmar que se encuentra en la lista de beneficiarios, debe acercarse a cualquier ventanilla del Banco de la Nación y mostrar su DNI.

A nivel nacional

En total son 17,144 las personas acreditadas a nivel nacional que recibirán esta vez el reembolso por los gastos de sepelio. Para cubrir esta obligación la IAFAS SIS transfirió S/ 16’951 para reembolso.

El 30% de los beneficiarios se encuentra en Lima (5,077). Le sigue La Libertad (1,702), Cajamarca (1,209), Puno (1,124), Junín (1,020), Áncash (810), Cusco (779), Arequipa (713), Piura (622), Lambayeque (525), Ucayali (410), Huancavelica (406), entre otras regiones.

Prestación Económica de Sepelio (PES) Regular

La Prestación Económica de Sepelio (PES) Regular reconoce un reembolso de gastos de sepelio de S/ 350 por óbito o natimuerto (más de 28 semanas de gestación) y también en caso de recién nacido hasta los 28 días, S/ 700 por un menor de 29 días hasta menos de 12 años y S/ 1,000 desde los 12 años a más.

La PES Regular es un beneficio que actualmente tienen los afiliados a los cinco planes de seguros de la IAFAS Seguro Integral de Salud. Los asegurados al SIS Para Todos y SIS Microempresas tienen este derecho a partir de mayo y julio último, respectivamente, de acuerdo a lo dispuesto por los decretos de urgencia 046-2021 y 078-2021.

Este reembolso es para contribuir a cubrir los gastos de ataúd, capilla ardiente, mortaja, traslado del asegurado fallecido al cementerio o crematorio, y nicho o derecho de cremación.

Cabe recordar que los gastos funerarios de los asegurados fallecidos por la COVID-19 son cubiertos íntegramente por la IAFAS SIS, la misma que transfiere recursos financieros en forma adelantada a los establecimientos de salud, Diresas y Diris para la inhumación o cremación respectiva. Los familiares no reciben desembolso económico directo por sepelio COVID.

La IAFAS SIS es un ente financiador del Estado que administra los fondos en salud y transfiere recursos económicos por adelantado a los establecimientos de salud públicos a nivel nacional para garantizar las prestaciones en salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación de sus asegurados. No es un establecimiento de salud, no brinda atención médica, no entrega medicinas ni autoriza referencias.

