Jugando al Poker con Terminator

Dicho así, puede parecer raro, e intimidante, dada la imagen cinematográfica que se nos viene a la mente de inmediato. Pero es mucho más habitual de lo que creemos: nada tiene de extraño hoy en día jugar en un casino online contra o con un engendro de “Inteligencia artificial” (IA). Por el contrario, es casi la norma. Además, sirven para mejorar nuestro juego, y aún ¡jugar por nosotros!

El futuro está presente

Además de los sitios de apuestas online que emplean sistemas de IA, hay otras utilidades menos obvias para esta disruptiva tecnología en los juegos de azar (o de destreza y habilidad, si así consideramos al querido Poker). En muchos casos, las mismas empresas de juego online son las desarrolladoras de estos bots, y se emplean en sus sitios, por lo que no hay contradicción alguna. Funcionan en un ámbito delimitado por sus mismos creadores.

Aunque también tenemos a los que son empleados por jugadores, y pueden generar conflictos de cierta gravedad, porque muchos casinos virtuales no los aceptan, y si descubren que un jugador los está utilizando lo sancionan y pueden presentarle una demanda legal. Si eres usuario de un casino prestigioso, como por ejemplo betfair, es bueno que antes consultes si permiten jugar con bots, a fin de prevenir problemas.

Pero volviendo al tema: ¿qué son, exactamente? Se trata de sistemas digitales que se “entrenan” (dicen los desarrolladores de IA que ésta no se programa; se entrena…) y funcionan haciendo cálculos de probabilidades de una manera y a una velocidad inconcebible para el ser humano.

Por cierto, abundan los puristas que afirman que servirse de bots para jugar es un desprecio hacia el juego célebre por la carga psicológica que tiene, y que se trata de jugadores contra jugadores (eventualmente, contra un croupier) pero no con máquinas. En pocas circunstancias se expresa tan plenamente la maravillosa complejidad del comportamiento humano como en el Poker, y eso se pierde irremediablemente si se utilizan engendros cibernéticos, claman destempladamente.

Hechos, no palabras

Son opiniones. Los hechos incontrastables es que no solo los bots de Poker son más frecuentes de lo que se cree, sino también que son producto de un desarrollo continuo que dista de ser una moda o una movida de nerds que no tienen nada mejor que hacer. De hecho, ya en 2017 una IA llamada Libratus venció a dos jugadores profesionales. Y en 2019, su descendiente directo, bautizada Pluribus, les ganó una partida a seis jugadores profesionales de Texas hold’ em.

Estos desarrollos encuentran un obstáculo, y es que los bots solo pueden disponer de la información evidente para decidir sus jugadas; no tienen acceso a la mucha “información oculta” (lo que piensa el contrincante) Emplean la lógica más llana, y por naturaleza no pueden escudriñar la mente de los jugadores que se le oponen. Por ahora. Mejor no pensemos lo que podría pasar si les fuera posible, y sigamos disfrutando de nuestro juego favorito en sitios serios y confiables como Betfair.

Comentarios