José Vizcarra entregó a la Comisión de Defensa los chats por WhatsApp que probarían presiones del Gobierno por ascensos

No obstante, el excomandante general EP solicitó que los documentos sean de uso exclusivo de la presidencia de la comisión liderada por el legislador José Williams.

El excomandante general del Ejército José Vizcarra entregó a la Comisión de Defensa del Parlamento todos los chats por WhatsApp que demostrarían las presiones que recibió del Gobierno para ascender a oficiales recomendados.

Durante su presentación ante el grupo congresal, Vizcarra dio las copias de las conversaciones que mantuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, y con el ministro de Defensa, Walter Ayala.

No obstante, el excomandante general solicitó que los documentos sean de uso exclusivo de la presidencia de la comisión liderada por el legislador José Williams (Avanza País).

“Lo que no quisiera es que las copias caigan en manos de algún medio de comunicación. Ya no voy a dar más entrevistas”, remarcó.

Previamente, José Vizcarra narró que Castillo le manifestó que tenía que conversar con Bruno Pacheco, secretario general del Despacho Presidencial, en torno a los ascensos de los coroneles Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Cahuancama, además de otros oficiales de distintos grados.

Asimismo, Vizcarra dijo que habló con Castillo en su despacho, el pasado 15 de octubre, y le explicó que no era posible ascender a sus recomendados: Ciro Bocanegra Loayza y Carlos Sánchez Carhuarcama.

“Luego de explicarle que no era posible ascenderlos, el presidente me preguntó: ‘Dígame, ¿entonces no podemos hacer nada por el coronel Bocanegra?’”, refirió el excomandante.

